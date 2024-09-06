بنك الشارقة يصدر سندات بـ500 مليون دولار

نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في الأسواق العالمية. وحظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح. وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25% سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

ومن هذا المنطلق فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً إلى قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال. وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية باستراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو.

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