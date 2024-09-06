%5.2 تراجع العملات الرقمية في أسبوع

هوت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية 5.2 % مسجلة خسائر بلغت نحو 109 مليارات دولار، بعد أن نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2073 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1964 مليار دولار في التعاملات الأخيرة.

وفي صدارة العملات، سجلت ((بيتكوين)) خسائر 2.2 % خلال التعاملات الأخيرة، وخسائر أسبوعية 6.5 % ليجري تداولها أمس عند مستوى 55700 دولار، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 1100 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية 56 % من إجمالي سوق العملات الرقمية المشفرة.

وسجلت ((إيثريوم)) التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بـ2.2 % مع انخفاض 7 % خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2347 دولاراً، وانخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 282.4 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية 14.37 % من إجمالي سوق العملات الرقمية. وجاءت عملة ((تيزر)) في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 118.1 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية 6.01 %.

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