سوق دبي يرتفع 1.1 % في أسبوع بمكاسب 8 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.1% في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 8 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولا إلى 733.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) ارتفاعات أسهم دبي ليقفز 32.1%، وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 6%، ودبي التجاري 4.77%، وأمان 4.2%، وجي إف إتش المالية 4.07%، والاتحاد العقارية 3.8%.

واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بأكثر من 485.8 مليون درهم، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة 125.7 مليون درهم، ثم ((جي إف إتش المالية)) جاذباً 116.9 مليون درهم.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 141.6 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 570.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 428.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 1.76% إلى مستوى 9448.05 نقطة، ليربح السوق نحو 53 مليار درهم في أسبوع. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 912.5 مليون درهم في أسبوع، تلاه ((أدنوك للحفر)) جاذباً 381.4 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة ناهزت 339.25 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم الخليج الاستثمارية 76.2%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 65.4%، ومجموعة أرام 24.44%، وهيلي القابضة 14.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.9%، وأيبيكس للاستثمار 12.4%، وزاد إن إم دي سي جروب 11.45%، وأبوظبي للموانئ 6.9%، ورابكو للاستثمار 6.6%، وأجيليتي جلوبال 6%، وطاقة 5.5%، والياه سات 4.5%، وأبوظبي لبناء السفن 3.2%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 61 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.530 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.591 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 7.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.74 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 155 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسهم الإمارات في ختام جلسة أمس، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.04% عند مستوى 4372.87 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.30% إلى 9448.05 نقطة.

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