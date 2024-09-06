أوروبا تفشل بمواكبة التطور في إصدار سندات الشركات

عادة ما يشهد شهر سبتمبر بداية جديدة للعام الدراسي، ومعه وفير من أطروحات السندات الجديدة، إلا أن هذا الموسم في أوروبا عادة ما يفتقد الشركات الصغيرة مجدداً.

ورغم أخذ حجم الاقتصاد الأمريكي الأكبر في الاعتبار، مقارنة باقتصاد الاتحاد الأوروبي، فإن التفاوت في اقتراض الشركات الصغيرة من سوق السندات بالغ. فعدد سندات الشركات الأمريكية التي تصل إلى السوق في تقل عن 100 مليون دولار عادة ما يزيد على ضعف عددها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات قاعدة بيانات الديون ((ديلوجيك شو)). وتشهد الولايات المتحدة أكثر من 4000 معاملة من هذا القبيل كل عام.

وفشل أوروبا في مواكبة ذلك أمر عميق وهيكلي. ويؤكد المصرفيون المسؤولون عن صفقات السندات للشركات، الذين يحددون تكلفة الاقتراض المناسبة ويجدون مستثمرين لشراء الديون، أن إصدار السندات الصغيرة عمل روتيني في الولايات المتحدة، لكن في أوروبا، غالباً ما تكون المتاعب أكثر، ولا يستحق الأمر العناء.

وقال أحد هؤلاء المصرفيين: ((يستغرق الأمر مني الوقت نفسه، سواء في صفقة بقيمة 5 مليارات يورو، أو صفقة بقيمة 100 مليون يورو، وبعد الإصدار، لا يتم تسييل السندات الصغيرة)).

وتتميز وثائق الإصدار بتعقيدات شديدة في ما يتعلق بالرسوم، وغالباً ما تتطلب توقيعات يدوية ونماذج مختومة ترسل عبر الفاكس. كل ذلك في خليط من المعايير المختلفة المتعلقة بالضرائب والإفلاس حسب المعايير الخاصة بكل بلد، ما يزيد الصعوبة العملية. وعلى أية حال، فإن المستثمرين الأوروبيين بشكل عام لا يهتمون بالصفقات الصغيرة.

ومن الصعب تجنب الاستنتاج أن آلاف الشركات الصغيرة تحرم من سوق الأوراق المالية. وعادة ما تكون البنوك سعيدة بإقراضها مباشرة، لكن البيئة العدائية في سوق السندات المؤسسية تحرمها مصدراً بديلاً للتمويل. وهذا مجرد جانب واحد من الجهود المتعثرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد حقيقي لأسواق رأس المال.

وفي مناسبة أقيمت في بروكسل في وقت سابق من العام، واصلت ميرياد ماكغينيس، مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ضغوطها لتحقيق واحد من أكثر أهداف الكتلة طموحاً، وحثت المصرفيين والمستثمرين والوسطاء الماليين المجتمعين على تحقيقه، ليس كمشروع جانبي بل كضرورة استراتيجية ملحة.

وقالت ماكغينيس: ((نحن بحاجة إلى بناء اقتصاد ومجتمع أكثر استدامة، ويمكن للخزانة العامة أن تساعد، لكنها لن تكون المصدر الرئيس لتمويل أجندة الاستدامة هذه)). وكانت تخاطب جمهوراً يتفق معها: ((يعرف المشاركون في السوق أن التشابك بين القواعد والبروتوكولات المتنافسة لتداول الأوراق المالية في جميع أنحاء أوروبا فوضوي، ومع ذلك، فإن معظمهم مستسلمون لهذا الوضع)).

وقالت ماكغينيس: ((إن الاستثمار في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أصعب مما ينبغي، وهذا بعد 30 عاماً من إنشاء السوق الموحدة، والسبب هو أننا لا نملك سوقاً واحدة لرأس المال))، وألقت باللوم على ((الافتقار إلى الطموح)) و((المصالح الوطنية المكتسبة)).

وقد استخدم رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا نبرة مماثلة في مراجعة الأسواق التي أجراها في أبريل، مؤكداً ((الحاجة الماسة إلى سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً وقوة)). وهذا يشكل كل فئات الأصول، ما يسمح للولايات المتحدة بالهيمنة العالمية على الأسهم، لكنه يعوق أيضاً عالم السندات المؤسسية الأقل جاذبية.

وتتمتع الشركات الكبرى بسهولة الوصول، وقد بنت أوروبا سوقاً مزدهرة للسندات الخضراء، لكنها لا تخدم الشركات الصغيرة بالقدر نفسه. وقال يوشين ميتزجر، المسؤول السابق في البنك المركزي الألماني ورئيس الأسواق الآن في ((ناو سي إم))، وهي واحدة من الشركات القليلة التي تحاول اختراق السوق: ((هذا يتعلق بدوامة من الفرص الضائعة)).

وأضاف إن الشركات الكبيرة مثل ((بي إم دبليو)) يمكنها بسهولة الاستفادة من سوق السندات الخضراء في أوروبا. ولكن سلسلة القيمة بأكملها خلف ((بي إم دبليو)) يجب أن تكون مستدامة أيضاً، ما يعني أن العديد والعديد من الشركات ستحتاج إلى القيام باستثمارات.

وحتى المتفائلون هنا يكافحون كي لا تفضحهم تعابير وجوههم عندما يقولون إن هذه المشكلة الدائرية يمكن حلها وسيتم إصلاحها في حياتهم؛ فالاهتمام الاستثماري ضعيف تجاه منتج لا يوجد على نطاق واسع لأن طلب المستثمرين غير موجود.

ولا يمكن لأي حيلة سحرية واحدة حل جميع القضايا الضريبية والقانونية عبر الحدود في وقت واحد.

إن الحل، أو جزءاً منه، قد لا يكون في إصلاح ما هو موجود بالفعل، بل في احتضان ثورة الإقراض الخاص التي اجتاحت الولايات المتحدة بالفعل. وأشارت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن أوروبا متأخرة بعقد أو نحو ذلك عن الولايات المتحدة من حيث حجم الإقراض، من قبل شركات الأسهم الخاصة وغيرها من المتخصصين.

لكن هذا يزعج ويقلق من يخشون، بحق أو غير حق، أن تخفي الأسواق الخاصة المخاطر النظامية المحتملة.

رغم ذلك، ما لم تتمكن أوروبا من إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لجعل سوق سندات مفتوحة للجميع حقيقة واقعة، فإنها تخاطر بتسليم زمام الأمور إلى أشكال الإقراض الأكثر غموضاً.

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