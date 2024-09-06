هل يمكن للولايات المتحدة أن تطلق خطة مارشال خضراء؟

إذا كان هناك حكومة ما تخطط لإطلاق مبادرة دولية كبرى تجمع بين التقدم الاقتصادي والمصالح الاستراتيجية، مع التأكيد على الجانب الأخلاقي فلدي فكرة: لم لا تطلق خطة مارشال؟

إنها المبادرة الأمريكية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي حملت اسم جورج مارشال خارجية الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان. وقامت تلك الخطة على إنفاق حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لتعزيز اقتصادات أوروبا الغربية في مواجهة التهديد السوفييتي. وتبدو التحديات المزدوجة التي تواجهها الولايات المتحدة، ممثلة في التغير المناخي والنفوذ الجيوسياسي الصيني، مكافئة تقريباً من حيث طبيعتها.

وقد جاء أحدث عرض في هذا السياق من بريان ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني في إدارة بايدن، والذي اقترح خطة شاملة تشمل نقل التكنولوجيا والتمويل والتجارة إلى العالم النامي. الفكرة صائبة، لكن خلافاً لخطة ترومان الأصلية، تفتقر الولايات المتحدة في وقتنا الحاضر إلى قدرات في عدة نواحٍ مهمة تساعدها على تحقيق هذا الطموح.

ووفق اعتراف ديس ذاته، فإن استدعاء الخطة الأصلية يمكن أن يكون سهلاً. ويعد أفضل من استخدم هذا التكتيك، أو لنقل مارشال هذه الحملة، هو غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، الذي دعا إلى خمس خطط مارشال على الأقل على مدى 15 عاماً، وهي، على الترتيب، خطة للدعم بصفة عامة في 2001، وخطة لدعم أفريقيا في 2005، وخطة لمكافحة التغير المناخي في 2007، ثم واحدة أخرى لتوسيع اللوائح التنظيمية المالية العالمية في 2010، وربما مد الخط على استقامته ودعا إلى خطة لمساعدة اللاجئين السوريين في 2016.

إن مقدار الدعم المقدم بموجب خطة مارشال، التي انطلقت شرارتها في 1948، لم يكن حاسماً في حد ذاته. لكن الخطة كانت راسخة في عقيدة المساعدة العسكرية والاستراتيجية في الحرب الباردة الناشئة حينها، وقد تضمنت تقديم تكامل مالي وتكنولوجي، والأكثر أهمية، تجاري.

وكانت الولايات المتحدة راعية بالفعل في عام 1944 لتكوين نظام ((بريتون وودز)) للحوكمة المالية العالمية، والذي شمل تشكيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وواصل دعم تنمية أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن عالم اليوم مختلف، فالولايات المتحدة ليست لها اليد العليا سواء في التكنولوجيا الخضراء أو تمويل التنمية، خلافاً للصين. علاوة على ذلك، فإن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ليست مضطرة إلى الاختيار بين الولايات المتحدة والصين كما فعلت الدول الأوروبية، بشكل أو بآخر، إبان الحرب الباردة.

إن الولايات المتحدة لم تقطع سوى خطوات متأخرة في تطوير التكنولوجيات الخضراء. وفي بعض من المنتجات الضرورية، مثل الألواح الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية حالياً، فإن التكنولوجيا التي تمتلكها تتسم بكونها أعلى تكلفة وكثيراً ما تكون أقل كفاءة من نظيرتها الصينية، ويعود ذلك لأسباب ترتبط جزئياً بالإعانات الصينية الضخمة.

وقد أظهرت كندا مؤخراً أن ثمن الانضمام إلى المعسكر الأمريكي أعلى بكثير مما كان عليه بالنسبة لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فرضوخاً لضغوط دبلوماسية من جانب واشنطن، أعلنت أوتاوا في الأسبوع الماضي تقليد الولايات المتحدة في فرضها تعريفات جمركية بنسبة 100 % على المركبات الكهربائية و25 % على الصلب.

إن كندا لا تحتاج بكل وضوح إلى تمويل إنمائي رسمي من الولايات المتحدة. وفي حين أنها عضوة بحلف الناتو، لكنها لا تواجه تهديداً وشيكاً. و

تتمثل المكافأة الاقتصادية التي ستعود على مستهلكيها بفضل تجنّب المركبات الكهربائية الصينية الرخيصة والفعالة في الأساس في أنها ستواصل المشاركة في شبكة إنتاج المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية غير المتطورة التي تنتج في الوقت الحالي سيارات مكلّفة نسبياً وغير مثيرة للإعجاب بالمرة. ومن المُحتمل أيضاً أن الحفاظ على الاتفاق التجاري الذي يربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي حل محل ((نافتا))، له دور في ذلك.

ويمكن للولايات المتحدة ادعاء ريادتها العالمية في أشكال أخرى من التكنولوجيا، مثل الطاقة الحرارية الجوفية. لكن ما زال يمكن للحكومات الأخرى أن تختار.

وقد أصاب ديس في إشارته إلى فرض مجموعة من الدول، البرازيل وتايلاند وتركيا، تعريفات جمركية على البضائع الصينية على مدى العام الماضي، وانتهى إلى أن هذه البلدان مُهيأة للانضمام إلى تحالف دولي للطاقة النظيفة بقيادة الولايات المتحدة.

لكن في واقع الأمر، لم تقم هذه الحكومات سوى بحماية قطاعات بعينها، وعادة ما تكون سلعاً صناعية أساسية مثل الصلب، من الصادرات الصينية الرخيصة، بينما لا تزال ترحب بصفة عامة بالاستثمارات الصينية، بما في ذلك المركبات الكهربائية.

وهناك أيضاً اختلاف مهم آخر، يتمثل في درجة الإجماع السياسي داخل الولايات المتحدة. فقد كانت هناك بكل تأكيد عناصر انعزالية داخل الكونغرس بعد الحرب العالمية الثانية، وغالباً ما كانت بقيادة روبرت تافت، عضو مجلس الشيوخ القوي من ولاية أوهايو.

لكن على الرغم من عرقلة الكونغرس لتأسيس منظمة التجارة العالمية، وكانت نظيراً لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد توصّل العالم إلى سلسلة من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية بحلول عام 1947. وواصل خلف ترومان، دوايت أيزنهاور، نهجه الأممي، وبذلك كانت الانعزالية الأمريكية في حالة تقهقر.

وهذه الأيام، تتراجع الولايات المتحدة بالفعل بمنظمة التجارة العالمية. كما أنها تفرض تعريفات جمركية. كذلك يمكن للمنافع التي ستتأتى من خطة مارشال أمريكية خضراء أن تُنتزع سريعاً في حال انتخاب دونالد ترامب رئيساً، أو سيقلل منها كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون. على الجانب الآخر وبالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فبإمكانك أن تكون متيقناً تماماً من أنه سيظل شاغلاً لسدة الحكم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

إن أفكار ديس صحيحة، لكن الولايات المتحدة التي نعرفها اليوم لا تضاهي هيمنة تلك القديمة في عام 1948، ولا حتى أوضاعها السياسية الحالية مناسبة لاستخدام القدرات التي تمتلكها. ولا تُعد خطة مارشال في الوقت الراهن مقارنة مناسبة لطموحات الولايات المتحدة إلى أن تكون رائدة عالمية في التكنولوجيا الخضراء. سيكون الصراع على النفوذ مع بكين أكثر تعقيداً في الوقت الراهن مقارنة بالصراع على النفوذ مع موسكو في تلك الأيام.

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