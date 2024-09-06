شركات الذكاء الاصطناعي تواصل اجتذاب تقييمات جيدة

هل فقاعة الذكاء الاصطناعي على وشك الانفجار، أم أنها لا تزال في مراحلها الأولى؟ نستحضر هنا أن ((إنفيديا)) فقدت قرابة نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية في الجلسات الأربع التي تلت إعلان نتائجها الفصلية، رغم تجاوزها التوقعات الرسمية.

وإذا ما أضفنا إلى هذا المشهد أسهم ((أبل)) و((مايكروسوفت)) و((ألفابيت)) و((أمازون)) و((ميتا))، التي هيمنت على سوق الأسهم منذ بزوغ صيحة الذكاء الاصطناعي، لوجدنا أن تراجع هذه الأسهم كلف المستثمرين 1.8 تريليون دولار على مدى الشهرين الماضيين. ولم تعد صيحة الذكاء الاصطناعي كافية لكي تواصل السوق تقدمها، مع تباين المؤشرات الاقتصادية والعلامات على اتجاه سوق الأسهم نحو قطاعات أخرى.

لكن من الواضح أن ينبوع الأمل لا يتوقف. فقد أفادت تقارير في الأيام الأخيرة بسعي ((أوبن إيه آي)) إلى تقييم يزيد على 100 مليار دولار في آخر جولاتها للتمويل، وربما أكثر من ذلك. ورغم أن المجال متخم بالشركات التي تعمل على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، فما زالت الشركات الناشئة الجديدة تجتذب تقييمات مذهلة.

وعلى الرغم من الانتكاسة التي شهدها صيف هذا العام، فإن غالبية المكاسب الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي ما زالت قائمة. وشهدت شركات التكنولوجيا الست الكبرى نمو قيمتها السوقية مجتمعة بنحو 2.9 تريليون دولار، أو بنسبة 27 %، منذ بداية العام الجاري.

ومع ذلك، ثمة تغير في المعنويات، ويبدو أن التقلبات أصبحت الواقع الجديد. فرغم أن ((إنفيديا)) ما زالت تحقق نتائج فلكية وفق أي معيار عادي. لكن ولت فترة الصدمة التي سيطرت على وول ستريت على مدى العام الماضي، وتعود درجة من الاستفاقة إلى السوق رويداً.

وكان من المتوقع أن تحدث الاستفاقة في هذه المرحلة، مع اصطدام سباق الذكاء الاصطناعي بواقع الأعمال. فبعد الفورة الهائلة للإنفاق الرأسمالي التي بدأت في وقت مبكر من العام الماضي ودفعت أسهم شركات البنية التحتية، مثل ((إنفيديا))، إلى مستويات عالية، تزايد إدراك أن إيجاد استخدامات اقتصادية ذات قيمة لكل القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي يتوقع له أن يستغرق وقتاً.

كما أن ضيق أفق الإنفاق الرأسمالي جعل من هذه المكاسب تبدو محفوفة بالمخاطر. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن ثلاث شركات كبرى تستحوذ على 49 % من الذمم المدينة لشركة ((إنفيديا)) بنهاية الربع الماضي.

ومع ذلك، تشي التحركات اللافتة للنظر في السوق الخاصة بأن التكنولوجيا تبقى في مهدها. ورغم تعثر بعض الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي أثيرت حولها ضجة، تبرز أخريات جديدة سريعاً لتحل محلها. ولم يكن ذلك أكثر وضوحاً منه في سوق النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج ((تأسيسية)) أخرى من تلك التي قامت عليها طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتمثل الخطر الذي يواجه الشركات بهذه السوق في أن تصير النماذج التأسيسية سلعة غير متمايزة، وأن العيوب المتأصلة في التكنولوجيا، مثل الميل إلى الهلوسة، ستحد من استخداماتها على نحو حاد. وإن صح ذلك، ستتلاشى أي قوة تسعيرية تمتعت بها الشركات وستحل على السوق موجة كاسحة من الدمج.

وقد أغلقت بعض الشركات أبوابها بالفعل. وقد احتضنت ((أمازون)) قادة ((كاركتر دوت إيه آي))، التي أشارت تقارير قبل عام إلى سعيها لجمع تمويل بما يدفع تقييمها إلى 5 مليارات دولار. أما ((إنفلكشن))، التي بلغ تقييمها 4 مليارات دولار ذات يوم، فقد ابتلعتها ((مايكروسوفت)).

لكن تُظهر آخر الأنباء استمرار وجود وفرة من رؤوس الأموال في وادي السيليكون التي تدعم وجهة نظر بديلة. فبدعم مالي جزئي من جانب ((إنفيديا))، تمكنت شركة ((ساكانا إيه آي)) اليابانية من الحصول على تقييم يتجاوز مليار دولار في جولة الاستثمار الأولى هذا الأسبوع. وبلغ تقييم ((سيف سوبر إنتليجنس))، التي يقودها إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة ((أوبن إيه آي))، وتضم 10 موظفين فقط، 5 مليارات دولار من مستثمرين يشملون ((سيكويا)) و((أندريسن هورويتز)).

وتعد ((ساكانا)) بمثابة تذكير بأن انتشار النماذج بدأ لتوه. وحول العالم، فإن الضغوط لتدريب نماذج محلية باستخدام بيانات محلية مع إبقائها تحت السيطرة، تتزايد بالشدة. علاوة على ذلك، وفي حين حققت النماذج الكبيرة أبرز التقدمات التقنية، لكن يسبقها في الكثير من المواقف العملية عدد أكبر كثيراً من النماذج الصغيرة التي تدربت على بيانات مُحددة مرتبطة بالمهمة الموكلة إليها.

وفي الوقت نفسه، تمثل ((سيف سوبرإنتليجنس))، التي وكما يوحي الجزء الثاني من اسمها، رهاناً على وجود إنجاز أكبر في المتناول، يتمثل في مستوى من الذكاء الاصطناعي الذي يتخطى بكثير الحالة الراهنة للتكنولوجيا ويفوق الذكاء البشري قوة.

ويقول مؤسسو الشركة الناشئة إن لديهم طريقة أفضل للوصول إلى ما يسمونه ((قمة الجبل)) في الذكاء الاصطناعي. وليس من الواضح بعد ما سينطوي عليه هذا، غير أن هذه الادعاءات تأتي وسط بحث محموم بين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي عن طرق جديدة وأكثر كفاءة لتدريب النماذج التي تحمل في طياتها تهديداً باستهلاك كم أكبر من البيانات والطاقة، إضافة لسعيهم إلى التوصل لتقنيات جديدة ستتغلب على القيود المفروضة على التكنولوجيا الحالية.

وعموماً، فإن ((وول ستريت)) تعيش فترة من الإرهاق بسبب الذكاء الاصطناعي. لكن إذا ما كان لنا أن نحكم من خلال أبرز شركات رأس المال المغامر التي تراهن على ((سيف سوبر إنتليجنس))، فما زال هناك مجال فسيح أمام مزيد من الضجيج المُثار حول الذكاء الاصطناعي.

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