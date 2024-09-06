«رأس الخيمة لتنمية السياحة» ضمن قائمة أفضل بيئة عمل بالمنطقة

تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للعمل في المنطقة، وذلك بعد إدراجها وتصنيفها المتميز ضمن قائمة ((أفضل بيئة عمل)) التي تصدرها مؤسسة ((جريت بليس تو وورك)) العالمية، للعام الرابع على التوالي، كما تم إدراج هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للمرة الأولى ضمن قائمة ((أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط))، ما يؤكد التزامها المستمر والمتواصل ببناء بيئة عمل ترتكز على الثقة العالية والأداء المتميز، والتي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والاحترام ويتمتعون بفرص متساوية مع إمكانية تطوير وصقل مهاراتهم.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يعكس حصولنا على هذين اللقبين تميز بيئة العمل لدينا التي تقدر قيم الابتكار والتعاون ورفاهية الموظفين، كما أن حلولنا ضمن قائمة ((أفضل بيئة عمل)) للعام الرابع على التوالي، وللمرة الأولى ضمن قائمة ((أفضل بيئة عمل في الشرق الأوسط لعام 024))، يمثل إنجازاً كبيراً ويؤكد تميزنا على الصعيد المحلي وعلى مستوى المنطقة أيضاً.

وأضاف: يأتي هذا التكريم المرموق ثمرة للجهود المشتركة للعاملين في الهيئة، ونواصل التركيز على تمكين جميع موظفينا من تحقيق كامل قدراتهم وتطوير مهاراتهم، والمساهمة في النمو المستدام لرأس الخيمة كوجهة سياحية رائدة.

ويضاف هذان اللقبان إلى قائمة الجوائز التي حصلت عليها الهيئة تقديراً لجهودها في توفير بيئة عمل داعمة ومميزة، ففي 2023، حصلت الهيئة على المركز الرابع في قائمة ((أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي))، وفي 2022، حلت ضمن قائمة ((أفضل بيئة عمل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط - فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة)).

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