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«الفطيم للسيارات» تحصد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

9/6/2024 7:28:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فازت مجموعة الفطيم للسيارات بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لـ ((أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية))، في فعالية مميزة حضرها عدد من الرواد العالميين ضمن القطاع ومجموعة من كبار الشخصيات الحكومية.

تأتي الجائزة تكريماً لجهود المجموعة الاستثنائية ومساهمتها في تحقيق الاستدامة، والتركيز على حملتها المتكاملة متعددة المستويات في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، التي استمرت لتسعة أشهر متواصلة من التواصل والتفاعل والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالنقل الصديق للبيئة في الإمارات.

ويعد ملتقى وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي المنصة الأولى والأكبر من نوعها، حيث تجمع بين الحكومات العالمية وخبراء التواصل لاستكشاف أفضل الممارسات ضمن القطاع. كما أن هذه الجائزة هي إنجاز إقليمي وتقدير خاص للتميز والإبداع في مجال التواصل، واحتفاء بالمبادرات والحملات والممارسات والاستراتيجيات التي تركت أثراً إيجابياً طويل الأمد.

ويعكس تحقيق المركز الأول من بين 3900 جهة مشاركة محلية وعالمية لهذا العام التزام مجموعة الفطيم بنشر الوعي البيئي وتسهيل الوصول لخيارات النقل الصديق للبيئة لأكبر عدد من السكان في الدولة.

وقال كاتيب بلخوجة، مدير المجموعة لشؤون التركيز على الزبائن: كانت الحملة التي أطلقناها خلال مؤتمر ((كوب 28)) بمثابة رحلة استثنائية أسهمت في رفع مستويات الوعي بالاستدامة والنقل الصديق للبيئة لدى شريحة واسعة من الجمهور وتعزيز مشاركتهم في دفع عجلة العمل المناخي.

ومن خلال جهود التواصل والمشاركة المستمرة، نجحنا في رفع أهمية قطاع النقل على المستوى الوطني قبل انعقاد ((كوب 28)) وخلاله وحتى بعد انتهائه.

وتعهدت مجموعة الفطيم للسيارات ببيع 50% من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة (الهجينة والكهربائية) بحلول عام 2030، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في سعيها لتحقيق هذا الهدف، حيث تشكل السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة نسبة 23% من إجمالي حجم مبيعات المجموعة.

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