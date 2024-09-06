3455 متسوقاً فازوا بجوائز بقيمة 50 مليون درهم ضمن مفاجآت صيف دبي

اختتمت ((مفاجآت صيف دبي 2024)) دورتها الأكبر والأكثر متعة وتشويقاً على الإطلاق، حيث حوّلت فصل الصيف إلى موسم فريد ومميز عاش فيه سكان المدينة وزوارها أجواءً مبهرة بين أفضل الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية. وقد فاز 3455 متسوقاً بجوائز قيمتها 50 مليون درهم ضمن طوال أيام الحدث.

وقدمت هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي، والتي امتدت خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 1 سبتمبر، آلاف الفعاليات والأنشطة، لتجعل فترة الصيف وقتاً مميزاً للاستمتاع والإقامة في دبي للجميع، حيث وفرت للزوار أجواء لا مثيل لها على مدار 65 يوماً. ومن انطلاقتها في 28 يونيو وحتى الأول من سبتمبر، التزمت الدورة السابعة والعشرون بتقديم صيف حافل بلحظات فريدة من نوعها ومتعة لا تُنسى، مع العروض الترفيهية الشاملة بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

وتضمنت ((مفاجآت صيف دبي))، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات وعروضاً ترويجية لا تقبل المنافسة وتخفيضات حصرية للجميع، بمن فيهم الأصدقاء والعائلات والأزواج من سكان المدينة والزوار والباحثون عن تخفيضات مميزة وعشاق المغامرات. وتم إطلاق العديد من المفاجآت يومياً في مراكز التسوق العالمية، إضافة إلى السحوبات المميزة والأنشطة الترفيهية العائلية، والعروض الفنية المبهرة، والفعاليات السينمائية الفريدة، والكثير من الخيارات المتنوعة في عالم المأكولات. كما قدمت أفضل الفنادق والمعالم السياحية عروضاً لا تفوت. وشهدت هذه الدورة آلاف الفعاليات الفريدة التي لا تتوفر إلا في دبي، حيث تميزت بتنوعها ليكون موسم الصيف ممتعاً ومليئاً بالتشويق للجميع.

واختتمت مفاجآت صيف دبي فعالياتها بسلسلة من السحوبات تم خلالها توزيع عدد أكبر من الجوائز مقارنة بالدورات الماضية، حيث فاز 3455 متسوقاً بجوائز بلغت قيمتها 50 مليون درهم والعديد من المكافآت الرائعة من خلال 20 سحباً كبيراً وعرضاً ترويجياً حصرياً في مراكز التسوق والمتاجر. كما حصل الفائزون على سيارات جديدة، ومجوهرات ثمينة، وجوائز نقدية ضخمة، وغيرها الكثير.

وكانت فعاليات وأنشطة ((مفاجآت صيف دبي)) استثنائية بطبيعتها. وتميز جدول الفعاليات لهذا العام بالتنوع الكبير، حيث تضمن حوالي 60 عرضاً حياً شارك فيها مجموعة واسعة من المواهب الموسيقية الإقليمية الناشئة، ونجوم الصف الأول، ومشاهير الكوميديا والفنانين، ما أكد تميز هذه الدورة عن الدورات السابقة.

وانطلقت العروض الموسيقية المبهرة منذ أول عطلة نهاية أسبوع بمشاركة الفنانين ومنسقي الأغاني المشهورين، تلاها احتفال كبير بالموسيقى الإقليمية ضمن عروض ((بيت ذا هيت)) الفنية. وواصلت دبي تألقها بالعروض الموسيقية المفعمة بالحيوية، والكوميديا الارتجالية، والفعاليات الأدبية المذهلة طوال ((مفاجآت صيف دبي))، حيث سلّطت الضوء على مدى التنوع الثقافي في المدينة.

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