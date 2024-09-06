14.4 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 14.4 مليار درهم نتجت عن 4635 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3542 مبايعة بقيمة 9.04 مليارات درهم، و868 رهون بقيمة 3.24 مليارات درهم و225 معاملة هبة بقيمة 1.18 مليار درهم.

صفقات

وتوزعت المبيعات الأسبوعية على: 311 مبايعة لأراضٍ، و2974 مبايعة لوحدات سكنية و257 مبايعة لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على: 207 رهونات لأراض، و738 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبان.

وحلت منطقة برج خليفة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ550 مليون درهم نتجت عن 134 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 197 صفقة بقيمة 421 مليون درهم، وثالثاً منطقة بوكدرة عبر 204 صفقات بقيمة 412 مليون درهم، ورابعاً منطقة اليفرا 1 عبر 94 صفقة بقيمة 391 مليون درهم، وخامساً منطقة دبي مارينا 129 صفقة بقيمة 365 مليون درهم.

بيع

وشهد السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي بيع قطعة أرض في منطقة الممزر بقيمة 99 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلاتين على الخارطة في منطقة جزر العالم قيمة الأولى 87 مليون درهم والثانية 68 مليون درهم، كما بيعت شقة قيد الإنشاء في منطقة مرسى دبي بقيمة 48 مليون درهم.

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