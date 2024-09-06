دبي عاصمة عالمية للمساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية

أكد موقع ((سي إن ترافلر)) المتخصص في أخبار السياحة، أن دبي تعد عاصمة عالمية للمساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية. وذكر الموقع أن الإمارة تميزت بالشقق السكنية شاهقة الارتفاع ذات الإطلالات الخلابة على الخليج العربي، وبالفيلات الضخمة التي تأتي بتصميم حيوي، أو بالشقق الدوبلكس العائمة بغرفها التي توجد تحت الماء والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بقارب أو مروحية، مؤكدة أن كل ذلك يعد بحياة غير عادية، ويرتبط بالتالي بأشهر الأسماء في مجال الفخامة.

مشاريع

وفي دبي، لا تعد المساكن ذات العلامات التجارية أمراً جديداً، حيث تقدم العديد من الفنادق الكبيرة مساكن مجاورة للفنادق الرئيسية أو داخلها، ولكن الآن هناك عدد غير مسبوق من المشاريع الجديدة المثيرة قيد التنفيذ، فحالياً هناك 200 مشروع تطوير تحمل 80 علامة تجارية، ما يجعل دبي السوق الأكثر نشاطاً في جميع أنحاء العالم، وتنافس ميامي ونيويورك ولندن كقائد عالمي في مجال التطوير السكني ذي العلامات التجارية.

ووفقاً لشركة ((سفلز)) للاستشارات العقارية، شهد الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية نمواً بنسبة 160 % عالمياً خلال السنوات العشر الماضية، توجت فيها دبي أخيراً عاصمة العالم.

ووفقاً لتقرير شركة ((نايت فرانك))، فقد برزت المساكن ذات العلامات التجارية في دبي كخيار رئيسي للأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم، وكشف أن 69 % منهم مهتمون بامتلاك عقار ذي علامة تجارية في دبي.

بداية الفكرة

وأشار الموقع إلى أن مفهوم المساكن ذات العلامات التجارية ولد في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن الماضي بفندق ((شيري نيذرلاند)) في الجادة الخامسة بنيويورك، والذي نجح في تشغيل الشقق الفندقية إلى جانب الفندق. تبع ذلك عام 1929 إنشاء مساكن خاصة في فندق كارلايل في ((ماديسون أفينيو)). وفي الثمانينيات فندق ((فور سيزونز)) في بوسطن.

ويقال إن أول مثال دولي كان عام 1988، عندما عرض منتجع ((أمانبوري)) في تايلاند، العقار الرئيسي لشركة ((أمان ريزورتس)) 30 فيلا سكنية للبيع. وبنهاية عام 2023، كان هناك نحو 1300 مشروع حول العالم، تمثل المساكن ذات العلامات التجارية الفندقية 82 % منها.

مشاهير

وعلى مر التاريخ، كانت هناك حالات لمشاهير ورجال مجتمع اختاروا الإقامة في محيط فاخر من المؤسسات ذات الخمس نجوم التي كانوا يرتادونها، فقد عاشت كوكو شانيل في فندق ((ريتز باريس)) لمدة عقدين، ومارلين مونرو في فندق ((بيفرلي هيلز)) لمدة عامين، واختار روبرت دي نيرو فندق ((شاتو مارمونت)) الشهير في لوس أنجليس كعنوان له في الثمانينيات، وكان الجميع يفضلون تلقي الضيافة ذات الخمس نجوم ومستوى الخدمة الذي يمكن أن توفره الفنادق، وهو ما تتطلبه حياتهم المزدحمة بشكل استثنائي.

اليوم، لا ترتبط المساكن ذات العلامات التجارية دائماً بفندق، حيث تسارع العديد من شركات الأزياء والمجوهرات والسيارات والأسماء الكبيرة في فن الطهي لتقديم تجربة فاخرة غامرة بالكامل لعملائها من العلامات التجارية التي يثقون بها.

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