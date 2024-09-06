عقارات الخارطة تواصل الاستئثار بنسبة مهيمنة من الصفقات في دبي

توقع بنك الإمارات دبي الوطني نمو معاملات بيع الوحدات العقارية على الخارطة بنسبة 468 % خلال مجمل 2024 مقارنة بمستويات 2018، حيث ما زالت العقارات قيد الإنشاء الخيار المفضل للمستثمرين مقارنة بالعقارات الجاهزة.

وذكر البنك في تقريره الشهري عن السوق العقاري في دبي، أن العقارات على الخارطة تظل الخيار المفضل للاستثمار، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة على الخارطة 10470 وحدة أو 66% من إجمالي المعاملات في أغسطس الماضي.

وبينما تزايد الطلب الإجمالي في جميع أنحاء المدينة على مدار السنوات الماضية، شهد قطاع العقارات على الخارطة أكبر قفزة في أحجام المعاملات.

وقال البنك إنه في عام 2018، تم بيع ما مجموعه 17600 وحدة على الخارطة في جميع أنحاء دبي، أما منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس فتم بيع 69100 وحدة على الخارطة، ووفق مستويات المعاملات الحالية يمكننا أن نشهد نحو 100000 معاملة على الخارطة لعام 2024 بأكمله، وهو ما يمثل قفزة بنحو 468% في نشاط المعاملات مقارنة بعام 2018.

قرية جميرا

وذكر البنك أن منطقة قرية جميرا الدائرية كانت هي المنطقة التي تركزت فيها أغلب معاملات البيع على الخارطة في أغسطس، إذ كانت هذه المنطقة باستمرار من بين أفضل ثلاثة مواقع لمعاملات البيع على الخارطة طوال العام، حيث شهدت بيع ما مجموعه 1000 وحدة في أغسطس.

وتعتبر منطقة دبي الجنوب من المواقع المهمة، فقد شهدت ما يقرب من 860 معاملة في أغسطس، كما شهدت اهتماماً متجدداً من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين بعد الإعلان عن المشروع الكبير لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت منطقة دبي الجنوب 722 معاملة بيع على الخارطة، وفي الشهرين الماضيين وحدهما تم إجراء أكثر من 1290 معاملة.

ومن المناطق القادمة الأخرى لمعاملات البيع على الخارطة منطقة بو كدرة، والتي تقع بجوار شوبا هارتلاند، وشهدت إطلاقاً ثابتاً لمشاريع جديدة على مدار الأرباع الماضية.

معروض كبير

وقال سوابنيل بيلاي، مدير أبحاث العقارات في البنك: تعد دبي من بين المدن العالمية القليلة التي تتمتع بمعروض جديد كبير، لقد كانت عمليات إطلاق المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء المدينة نشطة.

وأضاف: منذ بداية العام وحتى الآن، شهدت دبي إطلاق أكثر من 93000 وحدة جديدة عبر مختلف الأسواق الفرعية، وهذا هو أعلى عدد من الوحدات التي تم إطلاقها في تاريخ السوق.

وتابع: ومع ذلك، على عكس السنوات السابقة، حيث تركز العرض عبر عدد قليل من المجتمعات المخططة الرئيسية، فإن معظم الوحدات الجديدة التي تم إطلاقها كانت جزءاً من المجتمعات المخططة الرئيسية القائمة أو كمشاريع مستقلة.

وأردف بيلاي: لاحظنا أيضاً زيادة في العرض من المطورين الأصغر نسبياً (من حيث سجل التطوير السابق والمخزون المكتمل)، وفي المستقبل، نتوقع أن تظل إضافة العرض قوية مع تطور المدينة واستفادة المطورين من زخم النمو.

وتوقع بيلاي أن يكون معظم العرض الجديد عبر مواقع مثل دبي الجنوب، وقرية جميرا الدائرية، والفرجان، والخليج التجاري، وقد نشهد أيضاً إطلاق وحدات جديدة مهمة عبر المواقع القادمة مثل بو كدرة، ومدينة دبي الملاحية، وجزر دبي.

استقرار الفلل

وظل الطلب على معاملات الفلل مستقراً طوال العام، وفي أغسطس، تم بيع 3000 فيلا، منها 2270 (حوالي ثلاثة أرباع) كانت على الخارطة.

وكان سوق دبي الجنوب الخيار المفضل لمشاريع الفلل على الخارطة في أغسطس، وعلى مستوى المشروع، كان نشاط المعاملات قوياً عبر مشروع ((أثلون)) من ((الدار العقارية))، ومشروع ((ذا فالي)) من ((إعمار))، حيث شهد كلا المشروعين ما يقرب من 1000 معاملة في أغسطس.

وكانت ((داماك هيلز 2)) و((فيلانوفا)) و((الفرجان)) من الأسواق الأكثر نشاطاً لمعاملات الفلل الجاهزة، وقد أدت الأسعار المعقولة وسهولة الوصول إلى مختلف المراكز التجارية في المدينة ووجود منافذ البيع بالتجزئة الداعمة إلى زيادة الطلب على العقارات في هذه المواقع.

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