الإمارات الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت خلال يوليو

تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المقدمة من مشغلي الاتصالات متقدمة على 162 سوقاً دولياً خلال يوليو الماضي. وتصدرت الإمارات لائحة الدول في كل من خدمات الإنترنت الأرضي الثابت والمتحرك عبر الهواتف ضمن التصنيف الشهري لمؤشر ((سبيد تيست)) محققة نمواً حثيثاً، حيث تقدمت من المرتبة الثانية على لائحة البيانات المتحركة، فيما تقدمت 6 مراكز في خدمات الإنترنت الثابت عن ترتيبها السابع عالمياً نهاية العام الماضي.

ويواصل مزودو خدمات الاتصالات بالدولة خطواتهم النشطة نحو تطوير البنية التحتية لشبكات الخدمات لتوفير خدمات تنافسية عالمية لمشتركيهم في السوق المحلي الذي تخطى عددهم الكلي 23.5 مليون مشترك.

ووفق بيانات المؤشر، وصلت شبكات الإنترنت الثابت بالدولة إلى سرعة قياسية 292 ميجا بت في الثانية متخطية سنغافورة المصنفة الأولى سابقاً، والتي استقرت سرعة الخدمات بها عند 291 ميجا بت، فيما حافظ السوق على فارق سرعات ملحوظ عن الوجهات الأخرى رغم تطور سرعات الإنترنت الثابت في دول عدة ذات بنية تحتية فعالة مثل هونج كونج التي حققت سرعة 277 ميجا بت، وتشيلي بسرعة 263.8 ميجا بت، وأيضاً الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 243.1 ميجا بت، إلى جانب تايلاند المسجلة 231 ميجا بت في الثانية.

في المقابل، أوضحت البيانات أن شبكات المتحرك تقدمت للمرتبة الأولى مرتفعة من سرعة 323.6 ميجا بت منتصف العام الحاري إلى 395.8 ميجا بت في يوليو الماضي، لتتخطى قطر بسرعة 343.8 ميجا بت، وتلتهم الكويت مسجلة 232.1 ميجا بت، بينما حققت النرويج سرعة 145.1 ميجا بت.

وجاءت السرعات على شبكات ((اتصالات)) و((دو)) بفارق واضح في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها كوريا الجنوبية بسرعة 139.3 ميجا بت، والدنمارك 133.6 ميجا بت.

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