بن طوق يبحث مع وزيرة التخطيط المصرية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث معالي عبدالله بن طوق المري الاقتصاد مع معالي الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال لقائهما على هامش اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي أختتمت بمقر الدول العربية برئاسة دولة الإمارات السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتعميق التعاون الثنائي على صعيد صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية وتُعزز الأداء ودعم فعالية منظومة التخطيط وتعزيز التنافسية الاقتصادية والاستفادة من أفضل الممارسات التي تحفز جهود التنمية.

وأعرب ابن طوق عن استعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية للارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين.

من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تدعيمها إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الحيوية ومنها الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز