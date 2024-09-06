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24 تريليون دولار كلفة الجرائم الإلكترونية 2027

9/6/2024 7:24:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكلفة‭ ‬العالمية‭ ‬للجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬8‭.‬5‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وسلّط‭ ‬تقرير‭ ‬شركة‭ ‬مارش‭ ‬ماكلينان‭ ‬ومجموعة‭ ‬زيوريخ‭ ‬للتأمين‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬أمن‭ ‬إلكتروني‭ ‬كارثية‭.‬

وبلغت‭ ‬مدفوعات‭ ‬برامج‭ ‬الفدية‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬ويستخدم‭ ‬المهاجمون‭ ‬أساليب‭ ‬متطورة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لاختراق‭ ‬الأنظمة،‭ ‬واستغلال‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي؛‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭. ‬

ويتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬نموا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المكتتبة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬المخاطر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فإن‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬مؤمنة‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مؤمنة‭ ‬بشكل‭ ‬كافٍ‭.‬

وشدد‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ردم‭ ‬فجوة‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الإلكترونية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رأب‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬المخاطر‭ ‬والتأمين،‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬أو‭ ‬لديها‭ ‬تغطية‭ ‬غير‭ ‬كافية،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬تجاوز‭ ‬التهديدات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬سريعة‭ ‬التطور‭ ‬قدرات‭ ‬الحلول‭ ‬التقليدية‭ ‬للتأمين‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

ويستعرض‭ ‬التقرير‭ ‬حالات‭ ‬انتشار‭ ‬البرمجيات‭ ‬الخبيثة‭ ‬وانقطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجمهور‭. ‬

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