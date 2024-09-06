24 تريليون دولار كلفة الجرائم الإلكترونية 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد تقرير حديث ارتفاع الكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى ما يقرب من 24 تريليون دولار بحلول عام 2027، بعد أن كانت 8.5 تريليونات دولار في عام 2022.
وسلّط تقرير شركة مارش ماكلينان ومجموعة زيوريخ للتأمين الضوء على الحاجة الماسة إلى مستويات أفضل من مشاركة القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مرونة المجتمع في حالة وقوع حوادث أمن إلكتروني كارثية.
وبلغت مدفوعات برامج الفدية رقما قياسيا بلغ 1.1 مليار دولار في عام 2023، ويستخدم المهاجمون أساليب متطورة بشكل متزايد لاختراق الأنظمة، واستغلال التقدم التكنولوجي؛ مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويتوقع الخبراء نموا قويا في سوق التأمين الإلكتروني، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المكتتبة العالمية إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2027.
وعلى الرغم من انتشار المخاطر الإلكترونية فإن جزءا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال غير مؤمنة كليا أو غير مؤمنة بشكل كافٍ.
وشدد التقرير الذي حمل عنوان «ردم فجوة الحماية من المخاطر الإلكترونية» على الحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة من أجل رأب الهوة بين المخاطر والتأمين، وخاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالبا ما تفتقر إلى التغطية التأمينية أو لديها تغطية غير كافية، وذلك مع تجاوز التهديدات الإلكترونية سريعة التطور قدرات الحلول التقليدية للتأمين وإدارة المخاطر على التخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل كامل.
ويستعرض التقرير حالات انتشار البرمجيات الخبيثة وانقطاع الخدمات السحابية على نطاق واسع في صفوف الجمهور.
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