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أرنولد: منتخب البحرين يستحق الإشادة

9/6/2024 7:24:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جولد‭ ‬كوست‭ (‬أستراليا‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أبدى‭ ‬جراهام‭ ‬أرنولد،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أسفه‭ ‬لخسارة‭ ‬فريقه‭ ‬المباغتة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بأداء‭ ‬منافسه‭ ‬وجاهزية‭ ‬لاعبيه‭ ‬للقاء‭.‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬انتصارا‭ ‬ثمينا‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬أستراليا،‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ (‬روبينا‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جولد‭ ‬كوست،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وسيطر‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬عندما‭ ‬خطف‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬عبر‭ ‬نيران‭ ‬صديقة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الأسترالي‭ ‬هاري‭ ‬سوتار‭.‬

وأكمل‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬المهاجم‭ ‬كوسيني‭ ‬ينجي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬77‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬اللقاء‭.‬

وشهدت‭ ‬بقية‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أيضا،‭ ‬فوز‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬7‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬سايتاما،‭ ‬وتعادل‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬إندونيسيا‭ ‬1‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

وقال‭ ‬آرنولد‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬يستحق‭ ‬الإشادة،‭ ‬فقد‭ ‬استعدوا‭ ‬جيدا‭ ‬ووصلوا‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام،‭ ‬وكانوا‭ ‬جاهزين‭ ‬لمواجهتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬صالحنا،‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬لم‭ ‬نستغل‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لنا،‭ ‬ورغم‭ ‬أننا‭ ‬حاولنا‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬ينجح،‭ ‬ولكن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نتعافى‭ ‬ونتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستجمع‭ ‬قوانا‭ ‬بسرعة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أمامنا‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬ونتحرك‭ ‬للأمام‭.. ‬ما‭ ‬زال‭ ‬أمامنا‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ونستعيد‭ ‬التوازن‮»‬‭.‬

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