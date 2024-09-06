أرنولد: منتخب البحرين يستحق الإشادة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جولد كوست (أستراليا) – (د ب أ): أبدى جراهام أرنولد، مدرب منتخب أستراليا لكرة القدم، أسفه لخسارة فريقه المباغتة أمام ضيفه منتخب البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيدا في الوقت ذاته بأداء منافسه وجاهزية لاعبيه للقاء.
وحقق منتخب البحرين انتصارا ثمينا 1 / صفر على أستراليا، الخميس على ستاد (روبينا) في مدينة جولد كوست، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 89 عندما خطف منتخب البحرين هدف الفوز الثمين عبر نيران صديقة من المدافع الأسترالي هاري سوتار.
وأكمل منتخب أستراليا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم كوسيني ينجي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.
وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت يوم الخميس أيضا، فوز اليابان على الصين 7 / صفر في سايتاما، وتعادل السعودية مع إندونيسيا 1 / 1 في جدة.
وقال آرنولد عقب اللقاء: «أعتقد أن منتخب البحرين يستحق الإشادة، فقد استعدوا جيدا ووصلوا إلى هنا قبل عشرة أيام، وكانوا جاهزين لمواجهتنا».
وأضاف مدرب منتخب أستراليا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «اليوم كان من الأيام التي ليست في صالحنا، حيث إننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا، ورغم أننا حاولنا تقديم أفضل ما بوسعنا فإن ذلك لم ينجح، ولكن مثل هذه الأمور تحصل في كرة القدم، ويجب علينا الآن أن نتعافى ونتجاوز هذه النتيجة».
وختم المدرب الأسترالي حديثه قائلا «في المحصلة يجب أن نستجمع قوانا بسرعة، حيث إن أمامنا مباراة بعد أيام قليلة في إندونيسيا، ويجب أن نتعلم من هذه النتيجة ونتحرك للأمام.. ما زال أمامنا تسع مباريات ويجب أن نتعلم من هذه المباراة ونستعيد التوازن».
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