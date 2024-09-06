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كونميبول ينضم إلى فيفا لمكافحة العنصرية

9/6/2024 7:24:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوكي‭ (‬باراجواي‭) -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انضم‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كونميبول‭) ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الأفعال‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملته‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬للعنصرية‮»‬‭.‬

وسيتم‭ ‬استخدام‭ ‬الإشارة‭ ‬العالمية‭ ‬للأذرع‭ ‬المتقاطعة‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬للتنديد‭ ‬بالسلوك‭ ‬العنصري‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬المبتكر‭ ‬بالإجماع‭ ‬في‭ ‬كونجرس‭ ‬فيفا‭ ‬الرابع‭ ‬والسبعين،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مايو2024‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬كونميبول‭ ‬ضد‭ ‬التمييز‭ ‬وحملة‭ ‬‮«‬كفى‭ ‬للعنصرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ .‬2022‭ ‬وسيتم‭ ‬دمج‭ ‬إيماءة‭ ‬الحوادث‭ ‬العنصرية‭ ‬التي‭ ‬ستسمح‭ ‬للاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والحكام‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بتبني‭ ‬موقف‭ ‬حازم‭ ‬ضد‭ ‬العنصرية،‭ ‬في‭ ‬الإجراء‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬ويتألف‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات‭ ‬للحوادث‭ ‬التمييزية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ .‬2024

ومن‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬أيديهم‭ ‬على‭ ‬الرسغ،‭ ‬سيتمكن‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬الإشارة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬الرئيسي‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬لإهانات‭ ‬عنصرية،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيقوم‭ ‬الحكم‭ ‬بتفعيل‭ ‬إجراء‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬لهذه‭ ‬الحوادث‭.‬

في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬سيتم‭ ‬وقف‭ ‬المباراة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث،‭ ‬سيتم‭ ‬تعليق‭ ‬المباراة‭ ‬مؤقتا‭ ‬وسيغادر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والحكام‭ ‬أرض‭ ‬اللعب،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الإيقاف‭ ‬المؤقت،‭ ‬فسيتم‭ ‬إيقاف‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭.‬

وسيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الإيماءة‭ ‬ضد‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مسابقات‭ ‬فيفا،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬وستكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الإجراء‭ ‬ثلاثي‭ ‬المستويات،‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬التعهد‭ ‬بتطبيقه،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

واتبع‭ ‬كونميبول‭ ‬نهجا‭ ‬صارما‭ ‬ضد‭ ‬الأفعال‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬بطولاته‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات،‭ ‬يحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬على‭ ‬التوعية‭ ‬ونشر‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التأكيد‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬العنصرية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ .‬

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