شكوك بشأن التلاعب في البوندسليغا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (د ب أ): ذكرت تقارير صحفية أمس الجمعة أن هناك شكوكا بشأن التلاعب في نتائج 17 مباراة كرة قدم في ألمانيا .
ووفقا لصحيفة «هامبورج مورجنبوست» الألمانية، فقد تم التلاعب بنتائج مباريات في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة بالدوري الألماني خلال العامين الماضيين بغرض الاحتيال في عمليات المراهنات.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم على علم بتلك الادعاءات، موضحة أنه يأخذ الأمر «بجدية بالغة».
في بعض المباريات المذكورة، كانت هناك مزاعم بوجود أخطاء واضحة من قبل الحكام وأخطاء خطيرة ارتكبها حراس المرمى والمدافعين.
وتم نشر معلومات حول النتائج المتوقعة للمباريات الـ17 على الشبكة المظلمة، والتي ربما سمحت بتحقيق أرباح طائلة من المراهنات، فيما كشفت تقارير إخبارية أن سجلات الدردشة المقابلة أثبتت الصفقات الإجرامية.
ومع ذلك، يشكك اتحاد الكرة الألماني في إمكانية الوصول لنتائج دقيقة للتحقيقات في الاتهامات المتعلقة بالتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم.
وذكر الاتحاد: «نحن على تواصل بالفعل مع السلطات المختصة وشريكنا في المراقبة (جينيس سبورتس). في ضوء التحقيقات الجارية، ليس بمقدور الاتحاد الألماني الإدلاء بأي بيانات إضافية».
ولم يتم كشف النقاب عن المباريات التي جرت خلالها عملية التلاعب على وجه الدقة، ولكن ذكرت الشرطة في ولاية سارلاند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس لجمعة، أنها تحقق في مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة لكرة القدم نيابة عن مكتب النيابة العامة في ساربروكن. ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل.
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