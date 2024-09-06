شكوك بشأن التلاعب في البوندسليغا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شكوكا‭ ‬بشأن‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ .‬

ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬هامبورج‭ ‬مورجنبوست‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدرجات‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬والخامسة‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬بغرض‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬المراهنات‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بتلك‭ ‬الادعاءات،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬يأخذ‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬بجدية‭ ‬بالغة‮»‬‭.‬

في‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬المذكورة،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مزاعم‭ ‬بوجود‭ ‬أخطاء‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكام‭ ‬وأخطاء‭ ‬خطيرة‭ ‬ارتكبها‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬والمدافعين‭.‬

وتم‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬النتائج‭ ‬المتوقعة‭ ‬للمباريات‭ ‬الـ17‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬المظلمة،‭ ‬والتي‭ ‬ربما‭ ‬سمحت‭ ‬بتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬المراهنات،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬تقارير‭ ‬إخبارية‭ ‬أن‭ ‬سجلات‭ ‬الدردشة‭ ‬المقابلة‭ ‬أثبتت‭ ‬الصفقات‭ ‬الإجرامية‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشكك‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لنتائج‭ ‬دقيقة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬في‭ ‬الاتهامات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬بالفعل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬وشريكنا‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ (‬جينيس‭ ‬سبورتس‭). ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجارية،‭ ‬ليس‭ ‬بمقدور‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬بيانات‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلالها‭ ‬عملية‭ ‬التلاعب‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الدقة،‭ ‬ولكن‭ ‬ذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سارلاند‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬لجمعة،‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬مزاعم‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ساربروكن‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬