منتخب ألمانيا يسعى إلى مواصلة إسعاد جماهيره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬ظهوره‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬على‭ ‬ملاعبه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬ومواصلة‭ ‬إسعاد‭ ‬جماهيره‭ ‬مع‭ ‬خوض‭ ‬الفريق‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬المجري‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج،‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بنفس‭ ‬الجهد‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬في‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬التعاطف‭ ‬معنا‭ ‬والتحدث‭ ‬عنا‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الخروج‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2022،‭ ‬والإقصاء‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2020‭) ‬عاش‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬عسل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭.‬

وودع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني،‭ ‬الذي‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬لكنه‭ ‬تلقى‭ ‬دعما‭ ‬وإشادة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬لم‭ ‬يشهدها‭ ‬منذ‭ ‬تتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ويرغب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬ناجحا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بقلوب‭ ‬الجماهير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬حتى‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬بكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭. ‬

وقال‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذنا‭ ‬بالفعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬هو‭ ‬الصعود‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بأمم‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬ناغلسمان‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الطموح‭ ‬للقيام‭ ‬بالمزيد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬دافعنا‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحسن‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباريات‭. ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬ضد‭ ‬المجر‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لحقبة‭ ‬جديدة،‭ ‬عقب‭ ‬اعتزال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬دوليا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حيث‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬وتوماس‭ ‬مولر‭ ‬وإلكاي‭ ‬جوندوجان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توني‭ ‬كروس،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬مشواره‭ ‬الكروي‭ ‬نهائيا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬بقيادة‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميش‭ ‬وفلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬وجمال‭ ‬موسيالا‭.‬



