Saturday, 07 September 2024 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب ألمانيا يسعى إلى مواصلة إسعاد جماهيره

9/6/2024 7:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دوسلدورف‭ (‬ألمانيا‭) ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬ظهوره‭ ‬الجيد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬على‭ ‬ملاعبه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬ومواصلة‭ ‬إسعاد‭ ‬جماهيره‭ ‬مع‭ ‬خوض‭ ‬الفريق‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضد‭ ‬ضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬المجري‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروج،‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬بنفس‭ ‬الجهد‭ ‬والأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬في‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬لكننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬التعاطف‭ ‬معنا‭ ‬والتحدث‭ ‬عنا‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الخروج‭ ‬مبكرا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2022،‭ ‬والإقصاء‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2020‭) ‬عاش‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬شهر‭ ‬عسل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭.‬

وودع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دراماتيكية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني،‭ ‬الذي‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬لكنه‭ ‬تلقى‭ ‬دعما‭ ‬وإشادة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭ ‬لم‭ ‬يشهدها‭ ‬منذ‭ ‬تتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ويرغب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬ناجحا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بقلوب‭ ‬الجماهير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬حتى‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬بكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭. ‬

وقال‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذنا‭ ‬بالفعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬هو‭ ‬الصعود‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بأمم‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬ناغلسمان‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الطموح‭ ‬للقيام‭ ‬بالمزيد‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬دافعنا‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحسن‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباريات‭. ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ذلك‭ ‬ضد‭ ‬المجر‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لحقبة‭ ‬جديدة،‭ ‬عقب‭ ‬اعتزال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬دوليا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬حيث‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬وتوماس‭ ‬مولر‭ ‬وإلكاي‭ ‬جوندوجان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توني‭ ‬كروس،‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬مشواره‭ ‬الكروي‭ ‬نهائيا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬بقيادة‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميش‭ ‬وفلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬وجمال‭ ‬موسيالا‭.‬


MENAFN06092024000055011008ID1108646427

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث