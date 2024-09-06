سابالينكا تواجه بيغولا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، للعام الثاني تواليا حيث تواجه صاحبة الأرض جيسيكا بيغولا السادسة التي عادت من بعيد لتصل إلى أول نهائي غراند سلام في مسيرتها.
وفي حين كان طريق سابالينكا ممهدا للوصول إلى المباراة النهائية بفوزها الصريح على الأميركية إيما نافارو 6-3 و7-6 (7/2) في نصف النهائي، عادت بيغولا من بعيد أمام التشيكية كارولينا موخوفا (52) وقلبت تأخرها بمجموعة و0-2 في الثانية لتخرج فائزة 1-6 و6-4 و6-2.
وتعتبر سابالينكا (26 عاما) المتوّجة بلقب بطولة أستراليا عامي 2023 و2024، الاوفر حظا للفوز بلقب البطولة الأميركية للمرة الأولى في مسيرتها بعد الخسارة أمام الأميركية الاخرى كوكو غوف العام الماضي.
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