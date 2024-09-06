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سابالينكا تواجه بيغولا

9/6/2024 7:24:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬صاحبة‭ ‬الأرض‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬نهائي‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬طريق‭ ‬سابالينكا‭ ‬ممهدا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بفوزها‭ ‬الصريح‭ ‬على‭ ‬الأميركية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7/2‭) ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬عادت‭ ‬بيغولا‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬أمام‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ (‬52‭) ‬وقلبت‭ ‬تأخرها‭ ‬بمجموعة‭ ‬و0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬لتخرج‭ ‬فائزة‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭.‬

وتعتبر‭ ‬سابالينكا‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬المتوّجة‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024،‭ ‬الاوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الأميركية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الأميركية‭ ‬الاخرى‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

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