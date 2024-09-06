تكرار ظاهرة الاعتداءات على المحامين بالعراق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض محام في محافظة الديوانية جنوبي العراق للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الأشخاص ما يشكل استمرارا لمسلسل استهداف المحامين في العراق.
واستنكرت نقابة المحامين في الديوانية الاعتداء الذي طال المحامي غيث جفات من قبل جماعة وصفتهم النقابة بالمجرمين، خلال وجوده في أحد المتنزهات بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.. وأكدت نقابة المحامين بالديوانية أنها ستتخذ الاجراءات الازمة بحق المجرمين الذين اعتدوا على المحامي غيث جفات.
وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، حيث يتعرض المحامون إلى عشرات الاعتداءات في مختلف المحافظات، في وقت تعزو نقابة المحامين ارتفاع عدد حالات الاعتداء إلى عدة أسباب، منها السلاح المنفلت والميليشيات والعصابات وغياب قوة القانون وقلة ثقافة المواطن بهذا الصدد.
وذكرت تقارير صحفية أن العديد من المحامين العراقيين يتعرضون إلى الاعتداء لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، رغم كثرة المطالبات بتوفير الحماية لهم. ووصل الحد إلى تهديد بعض المحامين بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عن قضايا بعينها.
واستنكرت نقابة المحامين في الديوانية الاعتداء الذي طال المحامي غيث جفات من قبل جماعة وصفتهم النقابة بالمجرمين، خلال وجوده في أحد المتنزهات بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.. وأكدت نقابة المحامين بالديوانية أنها ستتخذ الاجراءات الازمة بحق المجرمين الذين اعتدوا على المحامي غيث جفات.
وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، حيث يتعرض المحامون إلى عشرات الاعتداءات في مختلف المحافظات، في وقت تعزو نقابة المحامين ارتفاع عدد حالات الاعتداء إلى عدة أسباب، منها السلاح المنفلت والميليشيات والعصابات وغياب قوة القانون وقلة ثقافة المواطن بهذا الصدد.
وذكرت تقارير صحفية أن العديد من المحامين العراقيين يتعرضون إلى الاعتداء لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، رغم كثرة المطالبات بتوفير الحماية لهم. ووصل الحد إلى تهديد بعض المحامين بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عن قضايا بعينها.
MENAFN06092024000151011027ID1108646375
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