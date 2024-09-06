تكرار ظاهرة الاعتداءات على المحامين بالعراق

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض محام في محافظة الديوانية جنوبي العراق للاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الأشخاص ما يشكل استمرارا لمسلسل استهداف المحامين في العراق.

واستنكرت نقابة المحامين في الديوانية الاعتداء الذي طال المحامي غيث جفات من قبل جماعة وصفتهم النقابة بالمجرمين، خلال وجوده في أحد المتنزهات بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة على إثرها إلى المستشفى.. وأكدت نقابة المحامين بالديوانية أنها ستتخذ الاجراءات الازمة بحق المجرمين الذين اعتدوا على المحامي غيث جفات.

وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، حيث يتعرض المحامون إلى عشرات الاعتداءات في مختلف المحافظات، في وقت تعزو نقابة المحامين ارتفاع عدد حالات الاعتداء إلى عدة أسباب، منها السلاح المنفلت والميليشيات والعصابات وغياب قوة القانون وقلة ثقافة المواطن بهذا الصدد.

وذكرت تقارير صحفية أن العديد من المحامين العراقيين يتعرضون إلى الاعتداء لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، رغم كثرة المطالبات بتوفير الحماية لهم. ووصل الحد إلى تهديد بعض المحامين بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عن قضايا بعينها.

واستنكرت نقابة المحامين في الديوانية الاعتداء الذي طال المحامي غيث جفات من قبل جماعة وصفتهم النقابة بالمجرمين، خلال وجوده في أحد المتنزهات بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.. وأكدت نقابة المحامين بالديوانية أنها ستتخذ الاجراءات الازمة بحق المجرمين الذين اعتدوا على المحامي غيث جفات.

وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، حيث يتعرض المحامون إلى عشرات الاعتداءات في مختلف المحافظات، في وقت تعزو نقابة المحامين ارتفاع عدد حالات الاعتداء إلى عدة أسباب، منها السلاح المنفلت والميليشيات والعصابات وغياب قوة القانون وقلة ثقافة المواطن بهذا الصدد.

وذكرت تقارير صحفية أن العديد من المحامين العراقيين يتعرضون إلى الاعتداء لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، رغم كثرة المطالبات بتوفير الحماية لهم. ووصل الحد إلى تهديد بعض المحامين بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عن قضايا بعينها.