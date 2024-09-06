استقالة وزير الثقافة الإيطالي بسبب علاقة غرامية مع مؤثرة

MENAFN - Khaberni) خبرني -اضطر الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو إلى تقديم استقالته من منصبه، اليوم الجمعة، بعد أن زعمت عشيقته أنه منحها وظيفة مستشارة حكومية.

وفي خطاب الاستقالة، شكر سانجوليانو رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على الدفاع عنه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الجمعة.

وتبين أن سانجوليانو (62 عاما) على علاقة غرامية مع مؤثرة (إنفلونسر) شهيرة على وسائل تصغره بأكثر من 20 عاما.

وفي 26 آب/أغسطس ، استخدمت ماريا روزاريا بوكيا (41 عاما) حسابها على تطبيق إنستغرام

لشكره على تعيينها مستشارة للفعاليات الكبرى، ومن بينها اجتماع وزراء الثقافة في مجموعة الدول السبع (جي 7) المخطط له في أواخر أيلول/ سبتمبر الجاري في مدينة بومبي.

ونفت الوزارة نبأ تعيين المؤثرة، ونفى سانجوليانو أنه دفع لها من أموال الدولة.

ثم زعمت المؤثرة المهمشة أنها رافقت الوزير في عدة رحلات رسمية.

وبعد ذلك أفادت تقارير بأن الوزير على علاقة مع بوكيا.

وفي مقابلة مع البرنامج الإخباري الرئيسي على قناة التليفزيون الإيطالي“راي” مساء الأربعاء، اعترف سانجوليانو بالعلاقة الغرامية وطلب من زوجته ومن ميلوني أن يغفرا له زلته.

يشار إلى أن الصحافي التلفزيوني السابق، عضو في حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي تنتمي إليه ميلوني وقد تولى منصبه مع تغيير الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2022.



