بيع الملابس الداخلية لزعيم دولة شهير مقابل مليون دولار!

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المقرر أن يتم عرض لقطات غير عادية لأول مرة لموكب الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي بعد اغتياله للبيع في مزاد علني، وذلك بعد بيع ملابسه الداخلية بمليون دولار.

ويعرض مزاد "RR" فيلما أصليا صامتا ملونا لم يعرض من قبل، يصور موكب كينيدي أثناء مروره عبر مدينة دالاس في 22 نوفمبر 1963.

وتتضمن اللقطات المذهلة أجزاء من موكب السيارات قبل وصولها إلى ديلي بلازا، وربما الأكثر لفتا للانتباه، مقطع فيديو بعد الاغتيال يظهر سيارة الليموزين الرئاسية وهي تسير مسرعة على طول طريق نورث ستيمونز السريع في طريقها إلى باركلاند ميموريال.

وتم تصوير اللقطات بواسطة ديل كاربنتر، وهو سائق شاحنة محلي، فقد فرصته الأولى لتصوير سيارة الليموزين، فانتقل إلى طريق نورث ستيمونز السريع ليلتقط هذا التسلسل النادر.

وتقول دار "RR" للمزادات: "إنها تقدم رؤية غير مسبوقة لأحد أكثر أيام أمريكا مأساوية، وتوفر مادة جديدة للمؤرخين والجمهور لفحصها".

وأضاف بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي في دار المزادات: "على عكس أي لقطات أخرى معروفة، يوثق هذا الفيلم جزءا يأتي مباشرة بعد فيلم زابرودر، مما يوفر منظورا جديدا لواحدة من أكثر اللحظات تحليلا في التاريخ".

وتابع: "بمجرد أن ترى هذا، لن تنسى أبدا الجهود البطولية التي بذلها عميل الخدمة السرية كلينت هيل لحماية جاكلين كينيدي، حيث كان يتسابق بسرعة 80 ميلا في الساعة في محاولة يائسة لإنقاذ حياة الرئيس أثناء توجههم إلى باركلاند".

ويعتبر الجزء الأخير من الفيلم بمثابة شهادة بصرية قوية على الأحداث المأساوية التي وقعت في دالاس في ذلك اليوم.

وتظهر اللقطات الجديدة 4 دراجات نارية تابعة لشرطة دالاس، تتبعها سيارة شرطة مزودة بأضواء حمراء وامضة، ترافق سيارة الليموزين الرئاسية، وهي سيارة لينكولن كونتيننتال كابروليه زرقاء داكنة معدلة طراز 1961، على الطريق السريع.

وقبل هذا الاكتشاف، لم يكن هناك سوى 3 صور ثابتة توثق سيارة الليموزين التي كان يركبها كينيدي على طريق نورث ستيمونز السريع، ولم يكن يُعتقد وجود أي فيديو للحادثة.

وتقدر قيمة الفيلم بأكثر من 100 ألف دولار، وسيتم عرضه في مزاد Remarkable Rarities، بداية بالمزايدة عبر الإنترنت في الرابع من سبتمبر، يليه مزاد حي في بوسطن في 28 سبتمبر.

ولكن مقطع الفيديو المذهل ليس هو المنتج الوحيد المعروض للبيع، حيث تم عرض ملابس كينيدي الداخلية الملطخة بالدماء للبيع على موقع "eBay" مقابل مليون دولار في الشهر الماضي.

ويبدو أن الملابس الداخلية التي كان يرتديها كينيدي قد تعرضت لتلف شديد، بل وكان بها ثقب، مما يشير إلى أن الرئيس السابق كان يرتديها بشكل متكرر.

وقال البائع: "عندما اشترينا هذه الملابس منذ أكثر من عقدين من الزمن، قمنا بالتقاط بعض الصور لها ثم قمنا بتخزينها في خزانة آمنة لمدة 20 عاما تقريبا".

وكانت الملابس الداخلية، التي تم إدراجها على الموقع الشهير يوم الثلاثاء، واحدة من زوجين تم بيعهما إلى ريتشارد ويلسون، وهو تاجر مقتنيات مشهور، خلال مزاد كينيدي في غيرنزي عام 1998.

ووفقا للوصف المصاحب للإعلان، سيحصل المشتري النهائي أيضا على شهادة الأصالة مع عملية الشراء الخاصة به.