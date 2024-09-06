وريث اليابان الوحيد يبلغ سن الرشد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغ الأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد
الياباني أكيشينو والأميرة كيكو، اليوم الجمعة، سن الـ18 عاما، ليكون بذلك أول ذكر في العائلة الملكية الذي يبلغ سن الرشد منذ نحو 4 عقود.
ويعتبر هيساهيتو، الذي سيصبح الإمبراطور ذات يوم، الأصغر سنا في الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 17 فردا، وبها 4 رجال فقط. وهو ابن أخ الإمبراطور الياباني ناروهيتو. ووالده كان آخر من بلغ هذا السن في عام 1985.
ومن المنتظر أن يقام حفل بلوغه سن الرشد بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في مارس المقبل. وهو الآن طالب في السنة الثالثة بالمدرسة الثانوية في جامعة تسوكوبا بأوتسوكا في طوكيو.
وتناقش الحكومة اليابانية مؤخرا كيفية استمرار التوريث دون الاعتماد على النساء، باعتباره أن هيساهيتو آخر وريث ذكر لنظام لا يسمح لنساء الملكية بتولي العرش.
ويسمح قانون الإمبراطورية 1947 للذكور فقط بتولي العرش، ويجبر الإناث من العائلة المالكة اللاتي يتزوجن من عامة الشعب على التخلي عن مناصبهن الملكية.
وابنة عمه الكبرى، الأميرة ايكو، هي الابنة الوحيدة لناروهيتو وزوجته ماساكو، الدبلوماسية السابقة خريجة جامعة هارفارد، وهي المفضلة لدى الشعب كإمبراطورة في المستقبل.
وتعدّ العائلة الإمبراطورية اليابانية أقدم سلالة مالكة في العالم، ويرقى تاريخها الذي نسجت حوله الأساطير إلى ما يفوق 2600 سنة. وإكيهيتو هو الإمبراطور 125 منذ جده البعيد جيمو الذي يعد سليل إله الشمس أماتيراسو، وفق معتقداتهم.
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