وريث اليابان الوحيد يبلغ سن الرشد

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ الأمير هيساهيتو، نجل الياباني أكيشينو والأميرة كيكو، اليوم الجمعة، سن الـ18 عاما، ليكون بذلك أول ذكر في العائلة الملكية الذي يبلغ سن الرشد منذ نحو 4 عقود.

ويعتبر هيساهيتو، الذي سيصبح الإمبراطور ذات يوم، الأصغر سنا في الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها 17 فردا، وبها 4 رجال فقط. وهو ابن أخ الإمبراطور الياباني ناروهيتو. ووالده كان آخر من بلغ هذا السن في عام 1985.

ومن المنتظر أن يقام حفل بلوغه سن الرشد بعد تخرجه من الثانوية في مارس المقبل. وهو الآن طالب في السنة الثالثة بالمدرسة الثانوية في تسوكوبا بأوتسوكا في طوكيو.

وتناقش الحكومة اليابانية مؤخرا كيفية استمرار التوريث دون الاعتماد على النساء، باعتباره أن هيساهيتو آخر وريث ذكر لنظام لا يسمح لنساء الملكية بتولي العرش.

ويسمح قانون الإمبراطورية 1947 للذكور فقط بتولي العرش، ويجبر الإناث من العائلة المالكة اللاتي يتزوجن من عامة الشعب على التخلي عن مناصبهن الملكية.

وابنة عمه الكبرى، الأميرة ايكو، هي الابنة الوحيدة لناروهيتو وزوجته ماساكو، الدبلوماسية السابقة خريجة جامعة هارفارد، وهي المفضلة لدى الشعب كإمبراطورة في المستقبل.

وتعدّ العائلة الإمبراطورية اليابانية أقدم سلالة مالكة في العالم، ويرقى تاريخها الذي نسجت حوله الأساطير إلى ما يفوق 2600 سنة. وإكيهيتو هو الإمبراطور 125 منذ جده البعيد جيمو الذي يعد سليل إله الشمس أماتيراسو، وفق معتقداتهم.