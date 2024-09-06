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وزير الداخلية يرافقه مدير الشرطة ومدير الدفاع المدني يتفقدون محافظة طولكرم

9/6/2024 7:14:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN/ زار وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، رفقة مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، ومدير عام الشرطة اللواء علّام السقا، مساء اليوم الجمعة، محافظة طولكرم للاطلاع على الوضع العام في المدينة ومخيماتها بعد العدوان الأخير عليها.

والتقى اللواء هب الريح محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة ومدراء المؤسسة الأمنية، للاطلاع على خطة عمل المحافظة، مشددًا على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، لتسخير كل الإمكانيات والقدرات لمساعدة المواطنين في المدينة والمخيمات، وإعادة الخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن.


وأشار الوزير إلى أن حجم الدمار والتخريب يحتاج لتكثيف جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان عودة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية، مشيدًا بجهود الطواقم الميدانية في أجهزة الدفاع المدني والشرطة.

كما تفقد اللواء هب الريح مديرية الشرطة والدفاع المدني ومدخل مخيم طولكرم، حيث أشاد بجهود الطواقم الميدانية، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات لعودة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية.

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