وزير الداخلية يرافقه مدير الشرطة ومدير الدفاع المدني يتفقدون محافظة طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN/ زار وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، رفقة مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، ومدير عام الشرطة اللواء علّام السقا، مساء اليوم الجمعة، محافظة طولكرم للاطلاع على الوضع العام في المدينة ومخيماتها بعد العدوان الأخير عليها.
والتقى اللواء هب الريح محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة ومدراء المؤسسة الأمنية، للاطلاع على خطة عمل المحافظة، مشددًا على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى، لتسخير كل الإمكانيات والقدرات لمساعدة المواطنين في المدينة والمخيمات، وإعادة الخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن.
وأشار الوزير إلى أن حجم الدمار والتخريب يحتاج لتكثيف جهود المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان عودة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية، مشيدًا بجهود الطواقم الميدانية في أجهزة الدفاع المدني والشرطة.
كما تفقد اللواء هب الريح مديرية الشرطة والدفاع المدني ومدخل مخيم طولكرم، حيث أشاد بجهود الطواقم الميدانية، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات لعودة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية.
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