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صبغة غذائية تكشف الأمراض الداخلية

9/6/2024 7:14:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف باحثون أمريكيون صبغة تجعل الجلد ((شفافاً))، إذ استطاعوا رؤية أدمغة حيوانات وأعضائها الداخلية، بعد غمرها بصبغة غذائية، جعلت الجلد والعضلات والأنسجة شفافة، حسب موقع ((24)). وسيتمكن الأطباء من تشخيص الأورام من خلال الصبغة.

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