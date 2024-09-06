صبغة غذائية تكشف الأمراض الداخلية

صبغة غذائية تكشف الأمراض الداخلية
التاريخ
9/6/2024 7:14:30 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتشف باحثون أمريكيون صبغة تجعل الجلد ((شفافاً))، إذ استطاعوا رؤية أدمغة حيوانات وأعضائها الداخلية، بعد غمرها بصبغة غذائية، جعلت الجلد والعضلات والأنسجة شفافة، حسب موقع ((24)). وسيتمكن الأطباء من تشخيص الأورام من خلال الصبغة.
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