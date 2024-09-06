الشارقة وخورفكان.. احتمالات مفتوحة

يتجدد في الثامنة والربع مساء اليوم لقاء فريقي الشارقة وضيفه خورفكان في جولة الإياب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (أديب) باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في مواجهة تبدو صعبة للفريقين، وتبدو الاحتمالات مفتوحة رغم فوز الشارقة ذهاباً خارج ملعبه بهدف دون رد، حيث يغيب عن صفوف الشارقة عدد من لاعبيه الأساسيين على رأسهم لاعبو المنتخب الوطني والكوري الجنوبي يومين تشو الذي يشارك مع بلاده أيضاً في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، والحارس عادل الحوسني بسبب الإصابة، فيما يتواجد بقية اللاعبين في التشكيلة.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية بعد فترة راحة قصيرة منحها المدرب كوزمين للاعبين بعد الفوز على اتحاد كلباء بهدف في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين قبل 10 أيام، ركز خلالها كوزمين على اللاعبين الذين يحلون مكان الدوليين المرتبطين بالمنتخبات، ويتوقع أن يشارك الحارس ماجد محسن مكان عادل الحوسني، فيما تبدو الخيارات متوفرة للمدرب كوزمين في بقية المراكز في وجود المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين.

ولا يتوقع مشاركة المحترف الكرواتي الجديد داركو نايسميتش (25 عاماً) الذي تعاقد معه النادي أمس لموسمين حتى 2026، وذلك لمنحه مزيداً من الانسجام والتعرف أكثر على الفريق، ويلعب داركو في وسط الميدان وجاء قادماً من نادي أوسيك.

ثقة

ويسعى خورفكان لرد اعتبار هزيمة الذهاب بهدف دون رد ، ويتطلع الجهاز الفني للنسور بقيادة الروماني دانيال ايسايلا لمصالحة جماهير النادي، والتي لم تكن راضية عن نتائج خورفكان منذ انطلاقة الموسم بعد تعرض النسور لثلاث هزائم أمام العين بالخمسة، وضد الوحدة بهدف ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب هزيمة ذهاب كأس ((ADIB)) ضد الشارقة بهدف في اللقاء الأول الذي أقيم قبل أسبوعين بملعب خورفكان.

ويدخل الفريق اللقاء ملعب الشارقة بشعار الفوز فقط وبأكثر من هدف، وذلك لأجل العودة ببطاقة الصعود للدور الثاني من المسابقة.

من جانبه قال ايسايلا مدرب خورفكان: ذاهبون للشارقة من أجل تقديم الأفضل والعودة ببطاقة التأهل، مشيراً إلى أن الفوز هو السبيل الوحيد لخطف بطاقة الصعود، وفريقي يملك الثقة الكاملة من أجل تحقيق الانتصار ونطمح إلى تقديم أداء مختلف عن لقاء الذهاب.