العين وكلباء.. اختبار صعب

يلتقى العين مع ضيفه كلباء في الساعة 5:45 دقيقة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، في الحسم والاختبار الصعب لكلا الفريقين بإياب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتطلع كل فريق لمتابعة مشواره في المسابقة بتحقيق الفوز اليوم مع اختلاف وضعية كل منهما، فالعين صاحب الأرض والجمهور وبعد انتصاره في لقاء الذهاب، يكفيه الفوز أو التعادل بأية نتيجة ليضمن صعوده إلى المرحلة التالية، فيما يحتاج كلباء للفوز، ليقصي مضيفه وينضم إلى قائمة فرق المرحلة التالية.

وفي أروقة النمور لا مناص من الفوز لفرقة المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق لكلباء، والذي قام بتجهيز فريقه جيداً قبيل لقاء اليوم.

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن استعدادات فريقه لمباراة اليوم مضت بصورة جيدة، وكان لديهم الوقت الكافي لتجهيز الفريق، وقال: سندفع بلاعبين شاركوا في عدد أقل من الأساسيين خلال المباريات الرسمية بعد انضمام الدوليين للمنتخبات الوطنية، وهي فرصة جيدة بالنسبة لهم لإظهار أفضل ما لديهم.

وعن جاهزية الظهير الأيسر إيريك للمشاركة في مباراة اليوم، قال: إيريك لديه الفرصة للعب لمدة ثلث أو نصف ساعة من شوط اللعب الثاني، أما بخصوص اللاعب جوسنا فقد عاد فعلياً للتدريبات الجماعية، غير أنه لا يزال يعاني من آلام بسيطة.

وأضاف: جماهير العين يعرفون جيداً أهدافنا في الموسم الحالي والمتمثلة في المنافسة على جميع البطولات، حتى وإن كانت هذه المسابقة ضمن أيام ((فيفا))، إلا أنها تبقى بطولة مهمة، واللاعبون الذين شاركوا في دقائق أقل بالمباريات الرسمية يدركون جيداً أهمية فرصة اللعب في هذه المسابقة، كما أنها فرصة بالنسبة لنا لمعرفة مدى جاهزيتهم، وسنعمل على مساعدتهم لتحقيق أهدافهم وإظهار أفضل ما لديهم، وهدفنا حصد بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة.

وأكد رازوفيتش مدرب كلباء أن مواجهة الإياب ستكون مختلفة تماماً عن المباراة الأولى، لافتاً إلى أن العين لديه غيابات عدة، ونحن أيضاً توجد لدينا بعض الغيابات. وتابع: تعلمنا من درس مباراة الذهاب التي خسرناها بفارق هدف، وأتمنى أن يبتعد اللاعبون عن ارتكاب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهة الأولى.

وأضاف مواجهة العين تعتبر صعبة على أرضية الملعب، وذاهبون إلى العين من أجل العودة ببطاقة التأهل.