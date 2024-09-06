النصر والعروبة.. «الثالثة» تأكيد ورد الاعتبار

يلتقي النصر والعروبة الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الإياب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، بعدما حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب، لكن العميد فاز في المباراة الثانية التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتعد هذه المباراة فرصة للنصر لتأكيد تفوقه الكاسح، وللعروبة لرد الاعتبار والثأر لنفسه بعد تلك الخسارة الموجعة.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن هذه المباراة ستكون مختلفة عن المواجهة الأخيرة التي تفوق فيها فريقه بخماسية، مشيراً إلى أن نتيجة التعادل التي حسمت لقاء الذهاب من شأنها أن تمنح الفريق المنافس الأمل في التأهل، وهو ما يجعل المباراة أكثر صعوبة، خصوصاً أن العروبة من الفرق التي تلعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

تحذير

وقال شرودر خلال المؤتمر الصحافي: نواجه فريقاً يعتمد على الطريقة الدفاعية بشكل كبير، ويلعب على المرتدات والتحول من الدفاع إلى الهجوم، لذا علينا التحلي بالصبر والهدوء في بداية المباراة.

وكشف شرودر أن النصر يطمح للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، وأضاف: سنخوض مبارياتنا خطوة بخطوة، ولا نفكر فيما سيحدث مستقبلاً، وعلينا احترام المنافس واللعب بطريقتنا المميزة. وعن جاهزية فريقه، أكد شرودر استمرار غياب الحارس أحمد شامبيه وسالم السومحي بسبب الإصابة، مشيراً إلى امتلاكه العديد من الخيارات لتعويض الغيابات، وقال إن الفريق تدرب بشكل جيد خلال الأسبوع الجاري وأن لاعبيه على أتم الجاهزية.

وأشاد شرود بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراتين الأخيرتين وبجميع اللاعبين، مثنياً كذلك على جهود لاعبه حسين مهدي، الذي شاركه الحضور في المؤتمر الصحافي وقال: ((مهدي من اللاعبين المميزين في الفريق، ونعم منحته ثقتي الكبيرة، وهو لاعب رائع بحق)).

جاهزية

ويتطلع العروبة إلى تحقيق المفاجأة والتفوق على النصر على أرضية ملعبه في دبي، وأكمل لاعبو أخضر الفجيرة جاهزيتهم الكاملة للمباراة والتي لا تقبل القسمة على اثنين، فلابد من متأهل واحد من بين الفريقين، وطوى رجال المدرب البرتغالي برونو بيريرا صفحة هزيمة الجزيرة في الدوري وبات جل تفكيرهم منصباً نحو لقاء ملعب آل مكتوم بنادي النصر اليوم.

توقع

وربما تتواجد الوجوه ذاتها التي حضرت في المباريات الماضية، ولم يحقق الفريق أي فوز خلال المباريات الثلاث التي خاض منها اثنتان أمام النصر في الدوري وانتهت بخسارة الفريق بخماسية إلى جانب التعادل سلبياً أمام العميد في اللقاء الأول من مواجهات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تعرض أيضاً للهزيمة بهدفين دون رد أمام الجزيرة.

لقاء مهم

ووصف برونو بيريرا مدرب العروبة لقاء النصر بالمهم، وقال: إن فريقي سيكون على أتم درجات الاستعداد، وعلى الرغم من التعادل أمام النصر ذهاباً إلا أن مواجهة اليوم ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم، وأن يحافظوا على حماسهم طوال وقت اللقاء.

وأكد بيريرا أن الفريق يسعى إلى تحقيق ((النصر)) على الرغم من امتلاك العميد للاعبين ((رائعين))، ولكي نستطيع الفوز يجب أن نكون مركزين وتطبيق العوامل المحفزة على تحقيق الفوز.