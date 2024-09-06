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وسام أبوعلي: أتمنى التأهل للمونديال وأعشق الأهلي المصري

9/6/2024 7:14:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي أنه كان بإمكان منتخب بلاده تحقيق نتيجة أفضل من التعادل من دون أهداف مع مضيفه منتخب كوريا الجنوبية، مشدداً على أنه وزملاءه سوف يبذلون أقصى الجهد في لقاءات الفريق المقبلة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، من أجل التأهل للمونديال، كما كشف أبوعلي، الذي يلعب في صفوف الأهلي المصري، عن طموحاته مع الفريق الأحمر، سواء ببطولة كأس العالم للأندية أو المسابقات المحلية والقارية الأخرى، التي يخوضها في الموسم الجديد.

وتطرق أبوعلي للحديث عن تجربته مع الأهلي، الذي انضم لصفوفه في يناير الماضي، وتوج معه بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، الذي شهد أيضاً فوزه بلقب هداف الدوري المحلي برصيد 18 هدفاً.

وصرح النجم الفلسطيني: فخور للغاية لكوني هداف الدوري المصري، هذا ليس شيئاً قمت به من قبل، أشعر بالفخر أيضاً بتسجيل هذه الأهداف والفوز بالدوري، وأيضاً دوري الأبطال.

وقال أبوعلي: أنا عاشق للنادي الأهلي إنه نادٍ كبير، يمكنك أن تشعر بسحر النادي، لقد قضيت موسماً رائعاً في أول ستة أشهر لي وأريد الاستمرار في العمل هناك.

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