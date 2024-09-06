هانت: فخور بتحقيق أول انتصار مع الفريق

أعرب لاعبو منتخبنا الوطني، عن سعادتهم بتحقيق الفوز على مضيفهم المنتخب القطري بنتيجة 3 - 1، في مباراتهم ضمن الجولة الافتتاحية، وبتصدرهم للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل ما لديهم الثلاثاء، أمام المنتخب الإيراني في مباراتهم على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية للتصفيات.

وأبدى ماكينزي هانت منتخبنا الوطني، شعوراً بالفخر والاعتزاز، بتمثيل الإمارات التي نشأ فيها مع عائلته، وقال: ((يشرفني تحقيق أول انتصار مع الفريق، وقدمنا كبيرة، وفخورون بهذا الأداء، والحصول على نقاط المباراة، ونشأت وأنا صغير في دبي، ووالدي لا يزال يعيش في الإمارات منذ 16 عاماً، وتواصل معي المسؤولون في نهاية الموسم الماضي، ووافقت على شرف تمثيل المنتخب الإماراتي، وسعيد بتواجدي هنا، وأتمنى تحقيق الانتصار في مباراتنا المقبلة)).

وقال عبدالله حمد لاعب منتخبنا: ((قدمنا مباراة كبيرة وقوية أمام المنتخب القطري بطل آسيا، وأنا سعيد بالفوز في مباراتنا الأولى بالتصفيات الآسيوية، والآن سنفكر في مباراتنا أمام المنتخب الإيراني الثلاثاء المقبل، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق بالفوز في أولى مواجهاتنا على أرضنا ووسط جمهورنا)).

ووجه زايد الزعابي لاعب المنتخب، رسالة إلى الجمهور، وطلب منهم الحضور بكثافة كبيرة في مدرجات استاد هزاع بن زايد يوم الثلاثاء، والاستمرار في دعم ومساندة ((الأبيض))، سعياً لاستمرار الانتصارات، كما وجه الشكر لزملائه اللاعبين على أدائهم القوي أمام المنتخب القطري، والذي أثمر عن تحقيق فوز مهم في بداية المشوار.

فيما طالب يحيى الغساني لاعب ((الأبيض))، عدم المبالغة الاحتفالية بالفوز على المنتخب القطري، والتركيز على مواجهة إيران يوم الثلاثاء، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية، وشدد على أهمية دور الجمهور في دعم ومساندة المنتخب، وطالبهم بالمزيد من الحضور في المباراة المقبلة.

وقال خليفة الحمادي: ((ما زلنا في بداية التصفيات، ونركز في المباراة المقبلة، ونريد الاستاد ممتلئاً بالجماهير أمام إيران، وأشكر زملائي اللاعبين على أدائهم القوي، والجميع لم يقصر، وبذل كل ما لديه على أرض الملعب، والحمدلله على البداية الجيدة، ونركز على مباراتنا المقبلة)).