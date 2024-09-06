بينتو: سعيد بردة الفعل وهدوء اللاعبين

نسب البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، الفوز الذي حققه ((الأبيض)) على مضيفه المنتخب القطري بنتيجة 3 - 1، إلى اللاعبين، وأشاد بردة فعلهم الجيدة في الشوط الثاني، بعد تأخرهم بهدف في الشوط الأول، مشيراً إلى أن منتخبنا حقق فوزاً مهماً على أقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة الأولى.

وقال: ((نحن سعداء بالطبع بالفوز في أولى مبارياتنا بالمرحلة الثالثة من التصفيات، والفضل يعود في الانتصار إلى اللاعبين لأنهم تفهموا ما يحتاجه الفريق، ما ينبغي عليهم أن يغيروه ويظهروا عليه، بعدما لعبنا بطريقة دفاعية في الشوط الأول، وارتكبنا بعض الأخطاء أسفرت عن الهدف القطري، وأعتقد أن التعادل كان سيكون نتيجة عادلة في الشوط الأول)).

وأضاف: ((قمنا بردة فعل جيدة في الشوط الثاني، ولم نغير الكثير على طريقة الأداء، ولكننا كنا أكثر حيوية وأفضل في السيطرة والنشاط في التحول الهجومي، والضغط عالياً على لاعبي قطر، وبطريقة مختلفة، وفي مناطق معينة، وكنا أكثر كفاءة وقدرة على ربط خطوط اللعب، مع وجود 3 مهاجمين في الأمام، وساعدتنا التغييرات لنكون أفضل في استغلال المساحات خلف المدافعين، ونجحنا في تعويض الهدف الذي تأخرنا به في الشوط الأول، ثم سجلنا الهدفين الثاني والثالث، وتحصلنا على الثلاث نقاط، وحققنا انتصاراً عادلاً)).

وأكمل: ((استمتعنا بالانتصار ضد منتخب قطر القوي، وبطل آسيا في آخر نسختين من البطولة القارية، وأقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة الأولى، وحققنا فوزاً ثميناً ضد الخصم خارج الديار، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة، والآن عندما نتدرب بشكل يومي نفكر في مباراتنا المقبلة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام المنتخب الإيراني)).

وعن أكثر الإيجابيات التي حققها ((الأبيض)) أمام قطر بخلاف الفوز، وكيفية التحضيرات للقاء إيران، قال بينتو: ((أهم الإيجابيات، الطريقة التي طبقها اللاعبون في الشوط الأول، والهدوء الذي ظهروا عليه بعد استقبال الهدف القطري، ثم طريقة استيعابهم للخطة والأداء في الشوط الثاني، والآن سنجري تحليلاً سريعاً للقاء قطر، وسنحصل على راحة قصيرة، ثم نستأنف تدريباتنا اليومية ، مع استمرار المعسكر في أبوظبي، على أن نتوجه إلى مدينة العين، للقاء منتخب إيران)).