«الأبيض» يعود من قطر بالعديد من المكاسب قبل لقاء إيران

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات منتخبنا الوطني وجمهوره بمناسبة فوزه على شقيقه القطري بثلاثية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري وبأداء اللاعبين. وثمّن معالي رئيس الاتحاد خلال حضوره ومتابعته للمباراة في استاد أحمد بن علي بالدوحة دور جمهور الكرة الإماراتية، الذي واصل تحفيز اللاعبين وكان سنداً لهم في المدرجات.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: ((إن النتيجة الإيجابية للمباراة الأولى محطة مهمة لمنتخبنا الوطني في مشوار التصفيات، وعلينا أن نبني عليها، ونُحصّنها بنقاط جديدة لكي نقوي موقفنا منذ البداية)). وأضاف أن المواجهة مع المنتخب الإيراني التي تقام يوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحتاج إلى مزيد من التركيز والعطاء، لأن أهميتها لا تقل عن أهمية مباراة الجولة الأولى، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب الوطني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، داعياً إلى طي صفحة المباراة الأولى بعد الاستفادة من دروسها.

من جهة ثانية عاشت جماهير الكرة الآسيوية، إثارة ومتعة الجولة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي شهدت تغييراً كبيراً على خريطة كرة القدم في القارة، ونتائج عربية إيجابية، إلى جانب تسجيل 19 هدفاً في 9 مباريات موزعة على 3 مجموعات، وبمتوسط تسجيل 2.1 هدف في المباراة الواحدة، وجاءت مباراة منتخبي اليابان والصين، الأعلى تهديفاً بعد فوز الأول في أرضه بسباعية نظيفة، في مباراتهما على ملعب استاد سايتاما 2002، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات التي يتأهل منها أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

فيما كان لقاء منتخبنا الوطني ومضيفه المنتخب القطري، الثاني في قائمة الأكثر أهدافاً، بعدما أنهاه ((الأبيض)) متفوقاً 3 - 1، ليخرج من استاد أحمد بن علي في الريان، بالعديد من المكاسب المهمة، وأبرزها التصدر المبكر للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبي إيران وأوزبكستان، وتحقيق الفوز الأول لمنتخبنا على ((العنابي)) منذ 9 سنوات، إذ كان الفوز الأخير عام 2015، عندما تغلب ((الأبيض)) على منتخب قطر 4 - 1، في نهائيات كأس آسيا في أستراليا، وتلقى بعدها ((الأبيض)) خسارتين بنتيجتي 0 - 4، في نصف نهائي كأس آسيا ((الإمارات 2019))، و0 - 5 في ربع نهائي كأس العرب ((قطر 2021))، وتعادلا بعدها 1-1، في كأس الخليج ((العراق 2023))، إلى جانب ظهور جيد للاعبين كوامي وماكينزي هانت، في أول مشاركة لهما مع منتخبنا الوطني.

سلسلة تاريخية

قلص ((الأبيض)) فارق الانتصارات بينه وبين ((العنابي)) في سلسلة مباريات الفريقين تاريخياً، بتفوق قطري بـ15 فوزاً، مقابل 10 انتصارات لمنتخبنا، وانتهت 9 مباريات بينهما بالتعادل، وبلا شك سيساهم هذا الانتصار في الحفاظ على معنويات لاعبي منتخبنا الوطني مرتفعة قبل لقاء ضيفهم المنتخب الإيراني الثلاثاء، على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والتي ستشهد أيضاً، مباراتي كوريا الشمالية وقطر في فينتيان، وقرغيزستان وأوزبكستان في بيشكيك، بعدما شهدت الجولة الأولى، فوز أوزبكستان على كوريا الشمالية بهدف وحيد في طشقند، وإيران على قرغيزستان بالنتيجة نفسها في أصفهان.

تعادل سلبي

ومن المشاهد المهمة كذلك في الجولة الافتتاحية للتصفيات، حضور الأهداف في جميع المباريات باستثناء لقاء منتخب فلسطين ومضيفه منتخب كوريا الجنوبية، بانتهائه بالتعادل السلبي على ملعب استاد سيئول، ضمن المجموعة الثانية.

وتبادل 18 لاعباً تسجيل الأهداف، وتصدر مبكر لقائمة الهدافين من قبل الياباني تاكومي مينامينو، بتسجيله هدفين من سباعية ((الساموراي))، وسجل هدفاً واحداً بـ((نيران صديقة))، عندما أحضر الأسترالي هاري سوتار، هدفاً بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لتفوز البحرين خارج أرضها بهدف وحيد، على ملعب استاد روبينا في غولد كوست، ضمن المجموعة الثالثة.

بطاقات وركلات

ظهرت البطاقة الحمراء مرتين للاعبين الأسترالي كوسيني بنجي في الدقيقة 77، والعُماني أرشد العلوي في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع لمباراة منتخب بلاده ومضيفه المنتخب العراقي الذي فاز بهدف وحيد في ملعبه باستاد البصرة الدولي ضمن المجموعة الثانية، بينما ظهرت الصفراء 27 مباراة، وأكثرها في مباراة كوريا الجنوبية وفلسطين، التي حققت والبحرين، النتيجة الأبرز في الجولة الأولى، ويؤكدان التفوق العربي، الذي غاب عن المنتخب السعودي بتعادله مع ضيفه منتخب إندونيسيا 1-1، في مباراتهما ضمن المجموعة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي شهدت إضاعة السعودي سالم الدوسري لركلة جزاء، لتكون الثانية الضائعة بعد ركلة الكوري الشمالي تشول أمام أوزبكستان، بينما نجح الكويتي يوسف ناصر السلمان، في تسجيل الركلة الثانية المحتسبة في الجولة، ليعود مع منتخب بلاده بتعادل مهم مع مضيفهم المنتخب الأردني بنتيجة 1-1، ضمن المجموعة الثانية.

ترتيب

يذكر أن العراق تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفوزه بهدف وحيد على سلطنة عُمان، بينما حصل كل من الأردن والكويت وفلسطين وكوريا الجنوبية، على نقطة واحدة من الجولة الأولى، وتقام الجولة الثانية للمجموعة يوم الثلاثاء، وتلتقي فيها سلطنة عُمان وكوريا الجنوبية في مسقط، وفلسطين والأردن في كوالالمبور، والكويت والعراق في الكويت، فيما تصدرت اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف أمام البحرين، مقابل نقطة لكل من السعودية وإندونيسيا، وتقام الجولة الثانية للمجموعة يوم الثلاثاء، وتلتقي فيها إندونيسيا وأستراليا في جاكرتا، والصين والسعودية في داليان، والبحرين واليابان في الرفاع.