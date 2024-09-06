10 عوامل تعزز جاذبية دبي للأندية الأوروبية

يفتتح نادي ليفربول الإنجليزي أكاديميته في دبي رسمياً، مساء اليوم، لينضم بذلك ((الريدز)) إلى قائمة الأندية الأوروبية الكبرى التي اختارت التوسع عالمياً من بوابة دبي التي تتميز بكونها مركزاً تجارياً واقتصادياً ورياضياً رائداً في المنطقة نظراً لتنوعها الاقتصادي وبنيتها التحتية الحديثة، ما جعلها جاذبة للأندية الأوروبية لاستثمار الفرص الواعدة في مجال أكاديميات مثل أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ومانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وفياريال وأياكس أمستردام، أولمبياكوس، وباريس سان جيرمان.

وبافتتاح أكاديمية ليفربول من خلال فرعين في منطقتي القوز وفستيفال سيتي، يرتفع عدد أكاديميات كرة القدم المنتسبة للأندية الأوروبية والدوريات الكبرى على غرار لاليغا الإسباني والاتحاد الأرجنتيني إلى 13 أكاديمية من بين 400 أكاديمية تنشط في أكثر من 50 رياضة متنوعة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، ومبادرات مجلس دبي الرياضي لتعزيز استقطاب وتطوير المواهب في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومسؤولو أكاديميات لـ((البيان))، إن دبي وجهة مفضلة للأندية العالمية للاستثمار والتوسع جماهيرياً، مشيرين إلى وجود ما لا يقل عن 10 عوامل تعزز جاذبية دبي أمام هذه الأندية، بداية من مكانتها العالمية، وتنوع الأنشطة والخيارات التي توفرها المدينة لزوارها والمقيمين، ووجود أكثر من 200 جنسية، والتشريعات الحكومية الداعمة للاستثمار في المجال الرياضي، وسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، والتشجيع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة في المجتمع، والأمن والأمان، وجودة الحياة ورفاهيتها، والبنية التحتية والملاعب الحديثة، وسهولة السفر من وإلى دبي عبر رحلات مباشرة إلى العديد من الوجهات حول العالم.

وصرح سعيد حارب بأن وجود أكاديميات لأندية عالمية كبرى في دبي يعود لعوامل عديدة رياضية ومجتمعية، وفي مقدمة هذه العوامل التشريعات الحكومية الداعمة للاستثمار في المجال الرياضي وسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وكذلك الإقامات الذهبية التي ينالها الرياضيون المميزون وعائلاتهم، وكذلك جودة الحياة في دبي حيث تستقطب الأكاديميات لاعبين صغاراً ينتمون إلى عائلات تعيش وتعمل في دبي ويتوفر لها كل سبل الاستقرار والنمو والازدهار وكذلك ممارسة أبنائها هواياتهم الرياضية في أكاديميات رسمية ذات جودة عالية وينال اللاعبون الدعم التدريبي من مختصين معتمدين وكذلك تطور قطاع الطب الرياضي، إلى جانب توفر المنشآت التدريبية عالية المستوى.

مميزات

وأضاف: ((تتمتع دولة الإمارات عموماً ومن بينها مدينة دبي بأعلى درجات الأمن والأمان، وكذلك وجود المؤسسات التعليمية الراقية ومراكز التسوق العديدة الرائعة وتطوّر قطاع النقل الجوّي والأرضي في الدولة وربطها بالعالم بسهولة كبيرة، مما يحفّز العائلات من مختلف الجنسيات على العيش والعمل فيها، كما يشجعهم ذلك على دعم ممارسة أبنائهم الرياضة والتفوق فيها، وجميع هذه العوامل تدعم تواجد الأكاديميات ونجاح عملها، ونحرص بدورنا في مجلس دبي الرياضي على تنظيم البطولات المختلفة على مدار العام التي تجمع لاعبي هذه الأكاديميات وتمنحهم الخبرات وتساهم في تطورهم من خلال التنافس والاحتكاك، الأمر الذي جعل هذه الأكاديميات تخرّج لاعبين مميزين، كما أحرزت فرق أكاديميات يوفنتوس وبرشلونة في دبي ألقاباً في البطولات العالمية التي نظمها الناديان في تورينو وبرشلونة بمشاركة فرق من أكاديمياتهم من مختلف دول العالم، وهذا يؤكد جودة الفرق واللاعبين الذين يتم إعدادهم وتطويرهم في دبي)).

إنجاز مهم

من جهته، أوضح جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان الذي افتتح أكاديميته في دبي يونيو الماضي أن ((الروسونيري)) حقق إنجازاً مهماً في استراتيجية التوسع العالمي للنادي الذي يحظى بحوالي 2.5 مليون مشجع في الإمارات، معرباً عن سعادته بافتتاح أكاديمية نادي ميلان العريق في دبي والتي تحتل مكانة دولية مرموقة في عالم الرياضة وتستقطب أهم الأكاديميات والفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن النادي الإيطالي سيعمل من خلال الأكاديمية على نقل جمال كرة القدم وعراقتها والإرث الكبير الذي يمثله النادي، الذي يحتفل هذا العام بـ125 عاماً على تأسيسه، إلى المواهب الكروية في دبي من مختلف الجنسيات للأولاد والفتيات، وأن يكون حضور النادي فاعلاً ومؤثراً لاستقطاب وتطوير الموهوبين لكرة القدم.

سياسة عالمية

وأكد محمد لعجم الرئيس التنفيذي لشركة أف أف جي للإدارة الرياضية، التي تشرف على إدارة أكاديمية يوفنتوس، وجميع فروعها في الإمارات أن إطلاق الأكاديمية في دبي جاء في إطار سياسة التوسع العالمي للنادي الإيطالي، وقال: تعتبر دبي بوابة لدخول منطقة الشرق الأوسط، وكونها حلقة الوصل بين الشرق والغرب، كما أن رعاية طيران الإمارات للعديد من البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة في العالم وعدد من الأندية الكبرى جعل العديد من الأندية الأوروبية تركز على التوسع في المنطقة انطلاقاً من دبي.

وأكد لعجم أن دبي تشكل بيئة خصبة للاستثمار الرياضي وأن اختيارها لتكون مقراً لأكاديمية يوفنتوس جاء من ثقة النادي الإيطالي بتحقيق نجاح اقتصادي ورياضي، حيث تحقق مختلف الأكاديميات المنتشرة حول العالم إيرادات مهمة للنادي، بالإضافة إلى أنه من خلالها يستطيع التوسع جماهيرياً، وتعزيز شعبيته.

وكشف لعجم أن أكاديمية يوفنتوس انطلقت بفرع واحد في الإمارات قبل بضع سنوات ووصلت إلى 8 فروع هذا العام منها 6 في دبي، وهذا يؤكد النجاح الذي تحقق بفضل العديد من العوامل الأخرى، مشيراً إلى أن أكاديمية يوفنتوس تضم أكثر من 1300 لاعب من 60 جنسية.

علاقة قوية

وقال مصطفى يوسف عبداللطيف مدير أكاديمية ليفربول إن ((الريدز)) يرتبط بعلاقة وطيدة مع دبي منذ سنوات طويلة، وأضاف: تعد دبي في مقدمة المدن الأكثر تطوراً ليس في المنطقة بل في العالم، ومن الطبيعي أن يختارها أي نادٍ يبحث عن التوسع جماهيرياً أو تحقيق إيرادات تجارية إضافية.

وأردف قائلاً: تتميز دبي بتنوع الجنسيات المقيمة بها وبوجود العديد من محبي ليفربول، وهي تقدم لنا العديد من التسهيلات وتتوافر بها الملاعب الحديثة ونحن واثقون بتحقيق النجاح على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.

وأوضح عبداللطيف أن مدربي نادي ليفربول سيتابعون برامج الأكاديمية، وسيعمل اللاعبون على تحسين مهاراتهم الكروية وتطوير قدراتهم الفنية والتكتيكية والبدنية والاجتماعية والذهنية من خلال جلسات تدريب خاصة بكل عمر للمساعدة على دعم سوق كرة القدم المتنامية في الإمارات وسيتعلم اللاعبون أيضاً مهارات الحياة الأساسية التي تركز على القيم الأربع لطريقة ليفربول: الطموح والالتزام والكرامة والوحدة.

من جهته أكد خوان أنطوان دي سالاس، المدير التجاري لنادي فياريال الإسباني الذي أعلن عن افتتاح أكاديميته في دبي قبل أسبوعين: فياريال سعيد للغاية بوصوله إلى دولة الإمارات، ولقد أمضينا سنوات عديدة في تنفيذ مشاريع كرة القدم في الشرق الأوسط هنا وهناك، فنحن نادي فياريال، نشارك رؤية دبي إلى حد كبير، من حيث ارتباطهم بالعالم.

باتت دبي الآن مركزاً حقيقياً لأعمال تجارية مذهلة، وتجمع أشخاصاً من جميع أنحاء العالم، ومن وجهة نظر استراتيجية، مع الخدمات التي يقدمونها، وكيفية ربط القارات المختلفة باستراتيجية عالمية مهمة للغاية، تلك الرؤية التي لديهم حول كيفية جعل دبي ما هي عليه اليوم، هي نفس الرؤية التي لدينا لأنفسنا في فياريال.

أعني أنه من موقعنا الاستراتيجي الذي يتمتع بمزايا ونقاط قوة فياريال، الذي يعد قوة في تطوير كرة القدم، وفي المنهجية، ما أفضل طريقة لمحاولة التوسع في الشرق الأوسط من البدء بربط دبي بفياريال؟