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3 منافسات تختتم مشاركة الإمارات في «بارالمبية باريس»

9/6/2024 7:14:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تختتم بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، اليوم السبت، بخوض منافسات 3 رياضات في اليوم الحادي عشر للدورة، وقبل الختام الرسمي للبطولة المقرر له غداً الأحد.

ففي ألعاب القوى، تخوض مريم الزيودي منافسات نهائي مسابقة دفع الجلة فئة ((F40)) للسيدات، على ((استاد دي فرانس))، وفي الجودو سيكون الظهور الأول لمريم الظنحاني، التي تخوض منافسات دور الـ16 لوزن 70 كغم، حيث تلتقى في مباراتها الأولى الآذرية خطيرة إيزميافا على صالة ((شامب دي مار أرينا))، وفي رفع الأثقال يخوض البطل المخضرم محمد خميس منافسات نهائي وزن 88 كغم فئة ((PO))، وتعد مشاركة النجم محمد خميس، بطل الإمارات في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) تاريخية، نظراً لأنها النسخة السابعة له على التوالي في مسيرة إنجازات متواصلة منذ 24 عاماً، كللها بالتتويج بـ3 ميداليات بارالمبية.

من جانبه، أكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بارالمبية ((باريس 2024)) شهدت إشادة جميع الوفود بالتنظيم.

وضمن نتائج المنافسات جرت أمس، احتل محمد عثمان المركز الثامن في تصفيات سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة ((T34))، التي أقيمت على مضمار ((استاد دي فرانس)) بباريس، محققاً زمناً قدره 1.44.88 دقيقة. وفي الدراجات، شارك أحمد البدواوي في منافسات نهائي سباق الطريق فردي ضد الساعة فئة ((C5))، وخرج من السباق قبل نهايته بلفة.

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