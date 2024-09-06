«إقامة دبي» بطل اللياقة في غلاسكو

توج فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمركز الأول في بطولة ((تيرف جيمز)) الأكثر لياقة في المدينة التي أقيمت في غلاسكو بأسكتلندا هذا العام، متفوقين على أكثر من 900 مشارك. يمثل هذا الحدث نموذجاً فريداً حيث تتنافس الفرق في مجموعة من التمارين المتتابعة ضمن فترة زمنية قصيرة، في سبيل الفوز بلقب الأكثر لياقة. وقد حظي أبطال إقامة دبي باستقبال رائع عند عودتهم إلى الوطن عبر مطار دبي الدولي، احتفاءً بهذا الإنجاز الرياضي المتميز.

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