«إقامة دبي» بطل اللياقة في غلاسكو

«إقامة دبي» بطل اللياقة في غلاسكو
التاريخ
9/6/2024 7:14:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توج فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمركز الأول في بطولة ((تيرف جيمز)) الأكثر لياقة في المدينة التي أقيمت في غلاسكو بأسكتلندا هذا العام، متفوقين على أكثر من 900 مشارك. يمثل هذا الحدث الرياضي نموذجاً فريداً حيث تتنافس الفرق في مجموعة من التمارين المتتابعة ضمن فترة زمنية قصيرة، في سبيل الفوز بلقب الأكثر لياقة. وقد حظي أبطال إقامة دبي باستقبال رائع عند عودتهم إلى الوطن عبر مطار دبي الدولي، احتفاءً بهذا الإنجاز الرياضي المتميز.
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