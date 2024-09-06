فرسان الإمارات يتطلعون إلى لقب مونديال فرنسا للقدرة

يخوض فريق فرسان الإمارات في الساعة الخامسة والنصف من صباح ((السبت)) بتوقيت فرنسا ((السابعة والنصف بتوقيت الإمارات)) تحدي بطولة العالم للقدرة 2024 لمسافة 160 كلم في مدينة مونبازير بجمهورية فرنسا التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة نخبة فرسان العالم من 39 دولة.

ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب بعد إحراز الوصافة في النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات ((2023)) والتتويج بلقب ((إيطاليا 2021)) بواسطة الفارس سالم حمد ملهوف الذي يشارك في النسخة الحالية على صهوة ((هدير)) بجانب بقية الفرسان وهم سعيد أحمد جابر الحربي على صهوة ((كاسلبار كدبارا))، وسعيد أحمد راشد الشامسي على صهوة ((مبهر))، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد ((ماجيك جلين تورك))، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة ((الشميمي)).

وأكمل فريق فرسان الإمارات جاهزيته لمنافسات البطولة تحت إشراف المدربين إسماعيل محمد ومحمد السبوسي وخليفة غانم المري.

ودشن فعاليات الحدث حفل الافتتاح الذي أقيم في قلب المدينة القديمة في مونبازير بمشاركة الوفود الرسمية في المونديال، ورفع فريق فرسان الإمارات علم الدولة على مسرح الافتتاح بقيادة الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات وسط حضور جماهيري غفير..

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، ثقته الكبيرة بفرسان الإمارات في البطولة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد رياضة الفروسية في الدولة بعد أن سطرت الإمارات العديد من الإنجازات في تاريخ المونديال، أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتتويج سموه بطلاً لبطولة العالم للقدرة 2012، في المملكة المتحدة، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، إضافة إلى تحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في إسبانيا.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن فريق الإمارات يضم نخبة من الفرسان الذين أثبتوا تميزهم وجدارتهم في مختلف المحافل والبطولات الدولية، وسيكون الرهان عليهم في مونديال فرنسا 2024 لإضافة إنجاز جديد يساهم في تعزيز ريادة وحضور الفروسية الإماراتية على خارطة سباقات القدرة العالمية.

أكد الفارس سالم حمد ملهوف بطل النسخة 2021 ووصيف النسخة الماضية، جاهزيته للتحدي الذي سيكون محط أنظار العالم من عشاق الفروسية وسباقات القدرة، مؤكداً أن أبناء الإمارات لا يرضون إلا بالمركز الأول.

قال الفارس سعيد أحمد جابر الحربي إنه يأمل أن يتحقق الإنجاز العالمي باسم الإمارات في مونديال فرنسا للقدرة، حيث تعتبر المشاركة الثانية له في تاريخ المونديال على صهوة الجواد ((كاسلبار كدابرا)).

أكد الفارس سيف أحمد المزروعي أن طموحاتهم كبيرة في البطولة بعد المشوار الحافل بالإنجازات لفرسان الإمارات في الحدث، موضحاً أن المشاركة هي الثانية له في بطولة العالم للكبار.

أكد الفارس سعيد الشامسي أن فرسان الإمارات سيكونون على موعد مع التاريخ لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات فروسية الإمارات في المحفل العالمي الكبير الذي ينتظره جميع عشاق الرياضة بشغف، موضحاً أن مشاركته تعد الأولى في بطولة العالم.

يعد الفارس زايد المهيري الذي سيمتطي صهوة ((الشميمي)) أصغر فارس من فريق الإمارات في النسخة الحالية لبطولة العالم للقدرة، وأعرب المهيري البالغ من العمر 19 عاماً عن سعادته بالمشاركة الأولى في المونديال.