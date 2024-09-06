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رونالدو بعد تسجيله الهدف 900: خطوة فريدة في مسيرتي

9/6/2024 7:14:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((هي خطوة فريدة في مسيرتي، هو رقم كنت أتمنى أن أصل إليه منذ فترة طويلة))، بهذه الكلمات عبّر المهاجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بتسجيله هدفه الـ900 في مسيرته في فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2 ـ 1 في لشبونة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

تابع ابن الـ39 عاماً والذي هز الشباك في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو منديش على ملعب ((استاديو دا لوش)): ((كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي، يبدو الأمر مثل أي مرحلة، لكني وحدي أعلم، والأشخاص من حولي، مدى صعوبة العمل كل يوم، لكي أكون بصحة جيدة بدنياً ونفسياً، لتسجيل الهدف رقم 900)).

بدا رونالدو الذي جثا على ركبتيه عاطفياً وهو يبكي محتفلاً بالهدف الذي رفع به رصيده إلى 131 هدفاً في 213 مباراة دولية بقميص البرتغال. وأوضح رونالدو: بعد ما حصل معنا في كأس أوروبا، كان علينا أن نترك بصمة جيدة وهذا ما فعلناه، -في إشارة إلى إقصاء البرتغال من فرنسا في أوروبا 2024-.

سجل ((سي آر 7)) مجموع 769 هدفاً مع الأندية التي دافع عنها، نصفها مع ريال مدريد الإسباني، بينما توزعت بقية الأهداف على فترات لعبه في سبورتنغ ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وناديه الحالي النصر السعودي.

ويتطلع المهاجم البرتغالي للوصول إلى الـ1000 هدف، إذ كان صرّح سابقاً ((الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم، أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني لذلك أنا سعيد، لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي.

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