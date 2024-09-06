عادل محمد: منتخبنا يمتلك كل مقومات النجاح

متابعة - محمد فضل

دعا اللاعب الدولي السابق عادل محمد نجم منتخبنا الوطني إلى ضرورة استثمار نقاط الفوز على المنتخب القطري الشقيق بنتيجة 3 - 1، وطالب كلباء السابق الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو بخطف إحدى بطاقتي الصعود المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وقال : إن الأبيض يملك كل مقومات النجاح وذلك من واقع الأداء والنتيجة المشرفة التي حققها رفاق الكابتن خالد عيسى أمام المنتخب القطري.

ونوه إلى أن الأبيض وخلال مواجهات الدور الأول كان يحقق الفوز ولكن بأداء غير مقنع لكن الحال تبدل أمام قطر بعد أن قرأ بينتو المباراة جيداً وتفوق خلال شوط المدربين بعد أن نجح لاعبو منتخبنا في تسجيل 3 أهداف وكل هدف أروع من الآخر. وأعرب عادل محمد عن أمله استمرار الأداء أمام إيران ويجب أن يكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد للقاء الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل، داعياً جمهور الأبيض إلى ضرورة التواجد لمؤازرة اللاعبين.