إسرائيل تصعّد هجماتها على غزة

مع استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في غزة، صعّدت إسرائيل هجماتها في مختلف مناطق القطاع.

وقال مسعفون إن 27 فلسطينياً على الأقل قتلوا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي في غزة أمس، كما ذكر سكان أن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في رفح، في وقت استأنف مسؤولو الصحة تطعيم عشرات الآلاف من أطفال القطاع ضد مرض شلل الأطفال.

وذكر المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة امرأتين وطفلين في مخيم النصيرات، فيما قُتل ثمانية آخرون في غارتين جويتين أخريين في مدينة غزة، وأضافوا أن الآخرين قُتلوا في غارات لاحقة في أنحاء القطاع.

في غضون ذلك، واصل سكان خان يونس والعائلات النازحة من رفح التوافد على المراكز الطبية ومعهم أطفالهم لتلقي لقاح شلل الأطفال، حيث ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) أنه منذ الأول من سبتمبر ((تم تطعيم ما يقرب من 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في مناطق وسط وجنوب غزة)).