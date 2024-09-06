أوكرانيا تطلب دعم الغرب وتجاهل «خطوط موسكو الحمراء»

استغلت كييف اجتماعاً مع الغربيين في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا للمطالبة بمد بلادها بما تحتاج من أسلحة ودعم في مواجهة روسيا، وتجاهل الخطوط الحمراء لموسكو عبر السماح باستخدام أسلحة بعيدة المدى في العمق الروسي، وفيما دعا حلف شمالي الأطلسي الصين إلى وقف دعم الحرب في أوكرانيا، شددت موسكو على استعدادها للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية مع استصحاب الحقائق الجديدة.

وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل الحصول على المزيد من الدعم بالأسلحة، خلال اجتماع عقد أمس الجمعة، مع كبار القادة العسكريين للولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة شريكة في ألمانيا. وقال زيلينسكي في أول ظهور له مع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية: نحتاج إلى إجبار روسيا على السعي إلى السلام.

ودافع زيلينسكي عن توغل جيشه في كورسك، موضحاً أن العملية تساعد على إزالة خطر شن روسيا لهجوم جديد على منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. وجدد زيلينسكي قوله، إن العالم لديه ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي المتاحة لمساعدة أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج أسطولاً أكبر بكثير من طائرات إف- 16.

وحث زيلينسكي، حلفاء بلاده الغربيين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية. وأضاف زيلينسكي: نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا هذه القدرات بعيدة المدى ليس فقط على الأراضي في أوكرانيا، ولكن أيضاً على الأراضي الروسية، نعم، حتى تكون روسيا متحمسة للسعي إلى السلام.

دعم أمريكي

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار. وقال أوستن خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا، إن الرئيس جو بايدن سيوقع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا، ما من شأنه زيادة القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطورة.

كما تعهدت ألمانيا بتسليم أوكرانيا 12 مدفعاً إضافياً من طراز هاوتزر 2000 ذاتي الدفع بقيمة 150 مليون يورو، وفق ما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين.

إلى ذلك، دعا ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، الصين، إلى وقف دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن مساعدة بكين عامل مهم في استمرار الحرب.

استعداد

بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده مستعدة للعودة إلى مبادئ إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة. وقال لافروف: لا تزال هذه المبادئ ذات صلة اليوم.. لقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا أكثر من مرة إنه إذا كانوا يريدون المفاوضات، فعلى الأقل دعوا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يلغي المرسوم الذي يحظرها.

سيطرة

ميدانياً، أعلنت كتيبة أوكرانية، أمس، أنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة نيويورك التي سيطر عليها الروس، خلال هجوم مضاد ناجح في هذه المنطقة الواقعة في منطقة دونيتسك، في إطار تقدم نادر هناك منذ أشهر.

وقال لواء آزوف الذي يقاتل في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي: بفضل المعنويات العالية والشجاعة والاحترافية التي يتمتع بها مقاتلو اللواء، تمكن آزوف من استعادة السيطرة على جزء من نيويورك.

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إن القوات الروسية نفذت 17 ضربة مشتركة خلال أسبوع وتمكنت من السيطرة على 7 بلدات، وآخرها زورافكا في شرقي أوكرانيا.ووفقا للوزارة فقد تمكنت القوات الروسية، خلال أسبوع، من السيطرة على بلدات كيروفو، وبتيتشي، وسكوشنوي، وكارلوفكا، وزافيتنوي، وزورافكا، وبريشيستوفكا في دونيتسك.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية نفذت ((17 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز كينجال، وطائرات هجومية دون طيار، على مصانع تجميع الصواريخ، وصناعات الفضاء والطيران، ومنشآت الطاقة الحيوية، ومستودعات صواريخ ومدفعية ووقود وخدمات لوجستية))، بحسب ما ذكر موقع ((سبوتنيك)) الإخباري الروسي.