ضغوط أمريكية من أجل اتفاق ينهي حرب غزة

كثّف الأمريكيون من ضغوطهم على إسرائيل وحركة ((حماس)) سعياً للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وفيما شدّدت برلين على أن الخيار العسكري ليس الحل في القطاع، اتهم مصدر مصري رفيع، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه عقبة أمام أي جهود لإحلال السلام.

وحضت الولايات المتحدة، كلاً من إسرائيل وحركة ((حماس))، على التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، بعد أن تقاذف الطرفان الاتهامات بعرقلة المفاوضات. ودعا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كلاً من إسرائيل وحركة ((حماس)) إلى التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، قائلاً خلال مؤتمر صحافي في هايتي: من واجب الطرفين التوصل لاتفاق بشأن هذه القضايا العالقة، مشيراً إلى أن واشنطن ستطرح مزيداً من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف بلينكن: بناء على ما رأيته، جرى التوافق على نحو 90% لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما في ذلك ما يسمى بمحور فيلادلفيا على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر، لافتاً إلى وجود بعض الخلافات حول كيفية مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين. وقال بلينكن: أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن تنقل مصر وقطر لـ ((حماس)) أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية حل المسائل العالقة المتبقية.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الخيار العسكري البحت ليس الحل للحرب الإسرائيلية ضد حركة ((حماس)) في قطاع غزة. وقالت للصحافيين بعد اجتماعها مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس: أظهرت نهاية الأسبوع الماضي بشكل مأسوي أن خياراً عسكرياً بحتاً ليس حلاً للوضع في غزة، في إشارة إلى إعلان العثور على جثث ست رهائن في غزة.

وطالبت بيربوك، الحكومة الإسرائيلية، بوقف مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية كدليل على بناء الثقة في المنطقة، مضيفة: بناء المستوطنات في الضفة ينتهك القانون الدولي بشكل واضح.. إنه غير قانوني.. من وجهة نظري يمكن للحكومة الإسرائيلية أيضاً استعادة الثقة المفقودة على المستوى الدولي من خلال وقف المشاريع الاستيطانية المستمرة كخطوة أولى.

وطالبت بيربوك الحكومة الإسرائيلية أيضاً بالتصدي بصورة أقوى وأكثر وضوحاً لأعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون، مضيفة إن هذه ستكون خطوة أولى مهمة نحو التهدئة في الضفة، وأيضاً لزيادة ثقة الشركاء في المنطقة.

في السياق، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله، إن تعنت بنيامين نتياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام. وأضاف المصدر الذي لم تكشف القناة النقاب عن هويته، إن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي، يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.