اجتياح جنين.. دمار وخراب لمعالم الحاضر والتاريخ

تملك مدن الضفة الغربية مخزوناً تاريخياً وأثرياً يعادل المخزون التي تزخر به بقية المدن الفلسطينية القديمة، وفق ما يشرح باحثون ومختصون في الآثار الفلسطينية التي لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية، في خضم الحرب على قطاع غزة، وعاصفة الاجتياحات في الضفة الغربية.

وفيما استعادت مدن جنين وطولكرم وطوباس، هباتها الساخنة، على وقع التصعيد في الضفة، وارتفاع المتاريس على تخوم هدنة غزة، فإن ثمة حارات قديمة ومنازل عتيقة ومناطق أثرية وأشجاراً معمرة انضمت إلى لائحة الأهداف الإسرائيلية، في اعتداء يصفه الفلسطينيون بالممنهج.

وبعد ساعات من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة ومخيم جنين، عشية انتهاء الاجتياح الذي استمر عشرة أيام، تكشفت آثار الدمار والخراب الذي ألحقته الجرافات الإسرائيلية في الشوارع والميادين الرئيسة والمحال التجارية التي انقلبت رأساً على عقب، بل إن بعض الميادين الشهيرة كدوار السينما بدت أشلاء!

ووفق رئيس بلدية جنين، نضال العبيدي، فقد أعاد الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين عشرات السنين إلى الوراء، مبيناً أنه تعمد ضرب شبكات الكهرباء وخطوط المياه، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، والميادين الرئيسة، مشدداً على أن إعادة إعمار المدينة ومخيمها ستكون باهظة الثمن، وربما تحتاج سنوات عدة.

وقال العبيدي في تصريحات لـ((البيان))، إن هذا الكم من الدمار والخراب في مدينة ومخيم جنين، هدف إلى دفع المواطنين للرحيل عن أرضهم ومنازلهم، وتحريك المياه الراكدة لجهة الهجرة القسرية وشهد الجميع حرب إبادة بحق جنين وتراثها العريق، لكن هذا لم ولن يسقط من الذاكرة.

وأضاف: في موازاة الأضرار المادية، هناك محاولة لمحو التراث الثقافي والمعالم الأثرية في مدينة جنين، فالعديد من المناطق التراثية والمقامات والمساجد والميادين الضاربة والمتجذرة في عمق التاريخ، تعرضت للتدمير والاستهداف الممنهج، ولم تسلم من آلة الدمار الإسرائيلية.

الأهالي يتفقدون

وتدفق أهالي جنين إلى الشوارع يتفقدون الدمار، وذهلوا من هول ما رأوا، إذ تغيرت معالم الساحات التي اعتادوا الجلوس بين أحضانها، وتهاوت شرفات البيوت القديمة التي كانت تطل على التاريخ العريق للمدينة، وثمة شوارع بدت ميتة بلا شجر أو حجر أو بشر، فيما كان مؤلماً وحزيناً مشهد سقوط البيوت الأثرية التي تجسد التراث المعماري الفلسطيني القديم وأسلوب الحياة الفلسطينية في القرون الماضية، وكأن لسان حال أهلها يقول: ستضع الحرب أوزارها يوماً، لكن من سيعيد لنا تراثنا الذي طمست معالمه وتحول إلى أنقاض وذكريات؟ وحتى لو تم ترميمه وتجديده فمن سيعيد إليه الروح بعد أن فقد إحساسه القديم؟

استدراج

ويقول مراقبون، إنه طالما ظلت أبواب تهدئة غزة موصدة أمام الجهود السياسية، فإن الجيش الإسرائيلي سيبقي على وهج الضفة الغربية، من خلال الاجتياحات المتلاحقة، مؤكدين أنه من سابع المستحيلات جعل مناطق الضفة بمعزل عن مآلات الحرب في قطاع غزة، مع الإبقاء على طبخة الهدنة ساخنة، من خلال إطالة أمد المفاوضات لإطالة أمد الحرب.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، أن هناك خطة عسكرية إسرائيلية تستهدف الضفة الغربية، منها ما صدر عن الجيش الإسرائيلي بإعلان الضفة الغربية منطقة قتال عسكري، ومنها المخططات الاستيطانية الموضوعة للضفة الغربية منذ ما قبل 7 أكتوبر، وتنفذ الآن بوتيرة عالية، مشدداً على أن إسرائيل تستدرج حلاً للضفة الغربية تحت النار، طالما ظل عداد الحرب مفتوحاً في قطاع غزة.