إسرائيل تنسحب من جنين بعد 10 أيام من القتل والتدمير

انسحبت القوات الإسرائيلية من جنين، أمس، وخلفت وراءها عدداً كبيراً من المباني والبنية التحتية المتضررة، في أعقاب واحدة من أكبر العمليات الأمنية في الضفة الغربية خلال شهور.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن إسرائيل انسحبت فجراً من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بعشرات القتلى والجرحى، وخلف دماراً واسعاً. وأعرب مواطنون، عن مخاوفهم من عودة القوات الإسرائيلية لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.

وبدأت الجرافات في إزالة أكوام الحطام والأنقاض التي خلفتها عملية إسرائيلية شارك فيها مئات الجنود وأفراد الشرطة مدعومين بطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، وتوغلت في جميع مناطق المدينة ومخيم اللاجئين المجاور وكذلك القرى المحيطة، ولا تزال خدمات المياه والكهرباء مقطوعة.

وكانت الجرافات الإسرائيلية قد دمرت حوالي 20 كيلومتراً من الطريق، وهو أسلوب قال الجيش الإسرائيلي إنه يهدف إلى تحييد القنابل على جانبي الطريق لكنه جرف الكثير من وسط المدينة.

على صعيد متصل، أعلن مسؤول في مستشفى فلسطيني، أمس، أن ناشطة أمريكية مؤيدة للفلسطينيين تبلغ 26 عاماً قتلت برصاص في الرأس في شمال الضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن الشابة توفيت متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس. وفي رده على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش الإسرائيلي، إنه على علم بالأخبار المتداولة، لكن لا يمكنه التعليق أو الرد على الفور.

وقال مدير مستشفى رفيديا في نابلس، فؤاد نافعة، إن ناشطة أمريكية متضامنة مع الفلسطينيين وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها برصاص حي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ. وأشار إلى أن الطواقم الطبية قدمت لها إنعاشاً للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الحرجة.

موقف أمريكي

وعلى الفور، رد البيت الأبيض على لسان الناطق باسم مجلس الأمن القومي بقوله: نشعر بانزعاج شديد إزاء الوفاة المأساوية لمواطنة أمريكية في الضفة الغربية. كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أسفه لمقتل المواطنة الأمريكية، ووعد باتخاذ إجراءات حسب الضرورة.

وقال بلينكن: نأسف لهذه الخسارة المأسوية، عندما نحصل على مزيد من المعلومات، سنقوم بمشاركتها، وإتاحتها، وسنتخذ إجراءات بناء عليها حسب الضرورة.

ممارسات مستوطنين

إلى ذلك، أقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس، على إحراق مركبة فلسطينية في بلدة أبو فلاح شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر بالبلدة.

وأشارت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون منذ السابع من أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل 19 فلسطينياً وإصابة أكثر من 785 بجروح، إضافة إلى تهجير 28 تجمعاً بدوياً.

غارات

وفي قطاع غزة، قال مسعفون، إن 12 فلسطينياً على الأقل قتلوا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس. وذكر المسعفون، أن غارة إسرائيلية أودت بحياة امرأتين وطفلين في مخيم النصيرات، فيما قُتل ثمانية آخرون في غارتين أخريين في مدينة غزة.

في غضون ذلك، اشتبكت قوات إسرائيلية مع مقاتلين من حركة حماس في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث قال سكان إن الدبابات تنفذ عمليات هناك منذ أكثر من أسبوع، وفي شرق خان يونس وفي رفح قرب الحدود مع مصر. وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في رفح.