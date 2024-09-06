تبادل نيران بين إسرائيل و«حزب الله»

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، غارة استهدفت ميس الجبل وعيترون وأطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة عيترون في جنوب لبنان مستهدفاً أحد المنازل، وأتبعها بغارة ثانية على المنزل المستهدف ما أدى إلى تدميره بالكامل. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر أمس، بالقذائف بلدة عيترون وحرج بلدة كونين الجنوبية، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن بعد ظهر أمس، غارة استهدفت منزلاً في بلدة الضهيرة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة كفركلا الجنوبية. كما تعرضت المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون في جنوب لبنان لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية، مما تسبب باندلاع النيران.

كما أعلن ((حزب الله)) في بيان، أن عناصره استهدفوا ظهر أمس، التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. وقال ((حزب الله)) في ثلاثة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا ثكنة زبدين وموقع رويسة القرن الإسرائيليين بالأسلحة ‏الصاروخية، كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏مستعمرة المطلة الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والمناسبة. وقال الحزب إنه تم توجيه إصابات مباشرة لهذه المواقع.

كان ((حزب الله)) قد أعلن في بيان، أن عناصره استهدفوا صباح أمس، موقع معيان باروخ الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية. وقال ((حزب الله)) في بيان إن عناصره استهدفوا موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة.