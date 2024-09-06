العالم يعيش عامه الأكثر حرارة متزامناً مع الأعاصير والفيضانات

يعيش العالم صيفاً شديد الحرارة، بتسجيل شهر أغسطس درجات هي الأعلى على الإطلاق، ما يضع الأرض على المسار لعام قياسي آخر من ارتفاع درجة الحرارة، فيما اجتاح الإعصار ياغي مناطق جنوب الصين مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقالت وكالة المناخ الأوروبية، إن شهر أغسطس الماضي، سجل أعلى درجات حرارة على مستوى العالم ليتساوى مع أغسطس 2023، حيث بلغ متوسط درجة حرارة سطح الهواء 16.82 درجة مئوية، بزيادة قدرها 0.71 درجة مئوية عن متوسط درجة حرارة أغسطس من 1991 إلى 2020.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن أغسطس 2024 كان أكثر دفئاً بمقدار 1.51 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، ما يمثل المرة الـ 13 في الأشهر الأربعة عشر الماضية التي يتجاوز فيها متوسط درجة حرارة سطح الهواء العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو مستوى حرج حددته اتفاقية باريس.

وتشير البيانات حتى الآن، إلى أن عام 2024 في طريقه ليصبح أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث كان متوسط درجة الحرارة العالمية من يناير إلى أغسطس أعلى بـ 0.7 درجة مئوية من متوسط الفترة من 1991 إلى 2020، وهو أعلى معدل مسجل لهذه الفترة.

وتجاوز الرقم القياسي لأعلى متوسط لدرجة الحرارة، في العالم في عدد من الأيام خلال الصيف. ويسبب تغير المناخ زيادة وتيرة وشدة موجات الحر، مما يؤدي إلى ظواهر جوية مفرطة من الجفاف وحرائق الغابات إلى عواصف عنيفة وفيضانات.

وأضاف التقرير إن الطقس كان أكثر رطوبة، من المتوسط في غرب وشمال أوروبا. وشهدت معظم منطقة البحر المتوسط وأوروبا الشرقية ظروفاً أكثر جفافاً من المتوسط، خلال الموسم، وفي بعض الحالات، كان الجفاف مرتبطاً بالطقس.

وتنشر خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، بشكل منتظم بيانات حول درجة حرارة سطح الأرض وغطاء الجليد البحري وهطول الأمطار. وتستند النتائج إلى تحليلات بواسطة الكمبيوتر، تشمل مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية بمختلف أنحاء العالم.

كما سجلت الصين هذا العام أكثر أشهر أغسطس حراً منذ العام 1961، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية: في أغسطس، شهدت الصين درجات حرارة مرتفعة جداً ولفترات طويلة، مضيفة إن متوسط درجة الحرارة على الصعيد الوطني كان الأعلى للفترات نفسها منذ العام 1961.

اجتياح وإجلاء

في السياق، اجتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياغي جنوب الصين، أمس، ما أدى إلى إجلاء السلطات في مدينة هاينان أكثر من 419 ألف شخص بشكل وقائي، وإغلاق مدارس لليوم الثاني، وإلغاء رحلات جوية مع توجه أقوى إعصار في آسيا هذا العام إلى الهبوط على ساحل إقليم هاينان.

ويصنف ياغي كثاني أقوى إعصار مداري في العالم في عام 2024 حتى الآن، إذ جاء مصحوباً برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه.

وجاء في الترتيب بعد الإعصار بريل الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة والأكثر شدة في حوض المحيط الهادي هذا العام. ومن المتوقع أن يصل ياغي إلى اليابسة على الساحل الصيني بين وينتشانغ في هاينان وليتشو في مقاطعة قوانغدونغ خلال ساعات، وأن يضرب بعد ذلك فيتنام ولاوس في مطلع الأسبوع.

وينتظر أن يعبر الإعصار الساحل الغربي لجزيرة هاينان ثم يضعف أثناء تحركه فوق الجزيرة وتوجهه إلى خليج تونكين، باتجاه شمال فيتنام.

ويرجح أن يكون ياغي أقوى إعصار يضرب الساحل الجنوبي للصين منذ 2014، ما سيجعل أعمال الوقاية من الفيضانات صعباً جداً، إذ تصل سرعة رياح الإعصار إلى أكثر من 240 كيلومتراً في الساعة، ما يعادل إعصاراً من الفئة الرابعة، وفقاً لبيانات وكالة ناسا.