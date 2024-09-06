الانتخابات الأمريكية.. بدء «تصويت البريد» في كارولاينا الشمالية

بعد أشهر من تنظيم الحملات والتجمعات الانتخابية، وصل السباق الانتخابي الأمريكي إلى محطة أساسية، حيث أطلقت ولاية كارولاينا الشمالية التي تشهد منافسة حادة بين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، عمليات التصويت عبر البريد، أمس.

وأرسلت كارولاينا الشمالية أكثر من 100 ألف بطاقة إلى الأشخاص الذين لا ينوون التوجه شخصياً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الخامس من نوفمبر المقبل.

إلى ذلك، كشف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، عن خطة لتعيين الملياردير إيلون ماسك، على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلف تريليونات الدولارات.

وأفاد ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، أن ماسك الذي اقترح الفكرة سيشرف على مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بكاملها في إدارته الثانية حال فوزه في الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستضع خطة تحرك للقضاء تماماً على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون 6 أشهر.

وقال ترامب في خطابه الذي انتقد فيه أيضاً استثمار إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في المناخ، إنه بدلاً من مهاجمة صناعات المستقبل، سندعمها. واتهم ترامب منافسته الديمقراطية هاريس بالرغبة في تنفيذ برنامج يساري متطرف يشكل تهديداً أساسياً لازدهار كل أسرة أمريكية، على حد قوله.

على صعيد آخر، قال ترامب لمانحين يهود، إن الجامعات الأمريكية ستكون معرضة لخسارة الاعتماد والدعم الاتحادي، بسبب ما وصفه بالدعاية المعادية للسامية إذا انتخب رئيساً.

وأضاف ترامب، متحدثاً عن بُعد لتجمع ضم أكثر من ألف متبرع من الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس: يتعين على الجامعات أن تضع حداً للدعاية المعادية للسامية، وإلا فإنها ستفقد اعتمادها ودعمها الاتحادي.

حملة كامالا هاريس

في الأثناء، أعلنت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أمس، أنها جمعت أكثر من ضعف ما حصل عليه الرئيس السابق، دونالد ترامب، من المانحين في أغسطس، موضحة أنها جمعت 361 مليون دولار من قرابة 3 ملايين مانح في أول شهر كامل لها كمرشحة.

وقال فريق هاريس، إنه أنهى الشهر بمبلغ 404 ملايين دولار في متناول اليد للسباق النهائي ليوم الانتخابات، أي بواقع أكثر 109 ملايين دولار مما تقول حملة ترامب إنها حصلت عليه في نهاية أغسطس.

وقالت جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة هاريس، في بيان: في غضون فترة قصيرة، حفز ترشيح نائبة الرئيس هاريس تحالفاً واسعاً ومتنوعاً صنع التاريخ بنوع من الحماسة والطاقة والشجاعة التي تكفل الفوز بالانتخابات القريبة، مع دخولنا المرحلة النهائية من هذه الانتخابات، نتأكد من أن كل دولار تم كسبه بشق الأنفس يذهب إلى الفوز بالناخبين الذين سيقررون هذه الانتخابات.