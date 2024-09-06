جامعة زايد: 1700 طالب مستجد في «برنامج التعليم العام الجديد»

أفادت الدكتورة ناديا بويان، نائب مدير زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية بالإنابة بأن الجامعة ألحقت أكثر من 1700 طالب مستجد في ((برنامج العام الجديد))، مطلع العام الأكاديمي الجاري، والذي يعد مرتكزاً رئيسياً في البرامج التعليمية بجامعة زايد، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى تلبية احتياجات الطلبة الذين ينتقلون من المدارس الثانوية إلى المرحلة الجامعية، ويؤهلهم لهذه المرحلة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار نقاط قوتهم وتحدياتهم الفردية.

وأوضحت لـ ((البيان)) أن برنامج التعليم العام صمم لدعم الطلبة في سنتهم التأسيسية، لضمان تحقيق الالتزام الأكاديمي اللازم لنيل شهاداتهم الجامعية، ولتطوير مجموعة متكاملة من المهارات الأساسية التي تسهم في نجاحهم الأكاديمي والمهني، وتشمل هذه المهارات: القراءة، والكتابة، والحساب، والقيادة، والتفكير النقدي، والتواصل، وغيرها.

وأكدت أن هذه المهارات تكتسب أهمية بالغة لتأهيل الطلبة إلى سوق العمل وتعزز فرصهم في تحقيق النجاح المهني والتميز في مسيرتهم المستقبلية.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة ناديا بويان: إن الجامعة استقبلت أعداداً متزايدة من الطلبة العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، تصل لأكثر من 1700 طالب وطالبة انضموا لكلياتها السبع، وهو رقم يزيد بمعدل الضعف مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2023 – 2024، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تدعم طلبتها في تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية بما ينسجم مع اهتماماتهم.

وأوضحت أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة ستسهم في إثراء البيئة الثقافية من خلال تقديم فعاليات متنوعة وفرص تعليمية متعددة، كما توفر الأنشطة اللا صفية التي تنظمها الجامعة للطلبة فرصاً أكبر للطلبة لتولي أدوار قيادية عبر الهيئات الطلابية، وذلك إيماناً من الجامعة بأهمية تعزيز الطابع الحيوي للحياة الجامعية.

وأفادت أن جامعة زايد فتحت التسجيل في 11 برنامجاً في البكالوريوس، خلال العام الأكاديمي الجاري، موزعة على 6 كليات متنوعة، وهي: كلية الإدارة، كلية علوم الاتصال والإعلام، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية العلوم الطبيعية والصحية، كلية الابتكار التقني، وكلية الفنون والصناعات الإبداعية.

وأكدت أن توسيع نطاق البرامج الأكاديمية المقدمة، يأتي في إطار التزام الجامعة بإثراء المسيرة التعليمية للطلبة ومواكبة الاستراتيجيات الوطنية ضمن رؤية حكومة الإمارات المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية، توسيع نطاق هذه البرامج يعكس التزام الجامعة الراسخ بتوفير مجموعة متنوعة من الفرص الأكاديمية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتواكب الاحتياجات المتغيرة للطلبة والقطاعات المختلفة.

وأكدت أن التوجهات الاستراتيجية لجامعة زايد تنسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها إحدى الجامعات الوطنية الاتحادية الرائدة، موضحة: ((نحن ندرك أن طلبتنا هم الكوادر الوطنية لسوق العمل المستقبلي، وأن دولة الإمارات تتقدم بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد يرتكز على المعرفة ويولي اهتماماً متزايداً للقطاع الخاص، لذلك بجانب تقديم برامج الشهادات الجامعية وتنمية المهارات الأساسية، نركز على توفير فرص التواصل وبرامج تعزز الخبرات العملية للطلبة، مما يساعدهم على استكشاف المسارات المهنية التي تتناسب مع اهتماماتهم)).