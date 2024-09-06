الإمارات وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع جمهورية سنغافورة في جميع المجالات، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقائها في مقر المجلس في أبوظبي، كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.
وتطرقت السويدي إلى التعاون القائم بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، بشأن التطوير الحكومي والرقمي والجاهزية للمستقبل، مما يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز الشراكات الحكومية، وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم جهود التطوير الحكومي والرقمي.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان سنغافورة، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات البرلمانية، وتوحيد المواقف والرؤى في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل والأنشطة البرلمانية.
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