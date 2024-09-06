بحث تعزيز التعاون بين الإمارات والهند

التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، ويضم كلاً من أحمد مير هاشم خوري، وسارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري أعضاء المجلس. وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في جميع المجالات، والتي ترسخت تاريخياً بفضل اهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وشعبيهما. وأكد معالي الدكتور النعيمي أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين الصديقين في المحافل البرلمانية المختلفة لدعم توجهات البلدين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى حرص قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين على تطوير مجالات التعاون، والإشادة بالتعاون القائم مجال الذكاء الاصطناعي والتبادل الثقافي، حيث تم أخيراً افتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا في أبوظبي، وهو أول فرع خارج الهند للمؤسسة الهندية العريقة المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعد المبادرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات.